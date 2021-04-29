Сорокин рассказал о благодарности от УЕФА в адрес России за помощь в проведении Евро

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о благодарности УЕФА в адрес руководства России за возможность проведения дополнительных матчей турнира.

«УЕФА очень благодарен руководству нашей страны и нашему футбольному руководству за то, что мы проявляем такую конструктивную позицию и что являемся надежным партнером в такой сложной ситуации. У нас есть уверенность, что мы готовы, у нас прекрасный стадион, есть уверенность, что поле выдержит. У нас прекрасные болельщики. У нас нет никаких сомнений, что турнир пройдет прекрасно», — приводит ТАСС слова Сорокина.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча Евро-2020: три встречи группового турнира и один из четвертьфиналов. Позднее УЕФА перенес еще три игры группового турнира из Дублина (Ирландия) в российский город. Таким образом, Санкт-Петербург примет семь матчей: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.