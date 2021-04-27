УЕФА может расширить заявку на Евро-2020. Кто войдет в список Черчесова

Прикидываем состав сборной России за полтора месяца до старта.

Чтобы избежать проблем с нехваткой игроков в случае вспышки коронавируса, комитет УЕФА по национальным сборным рекомендовал утвердить увеличение количества игроков в заявках команд на чемпионат Европы с 23 до 26 футболистов.

Повод прикинуть, кто же может попасть в это число, на кого сделает ставку Станислав Черчесов. Опираемся на мартовский созыв, на тех, кто постоянно играл за сборную в прошлом году, и не забываем об игроках молодежки, которые, скорее всего, будут в ближайшем резерве.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Маринато Гильерме («Локомотив»)

Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Перед чемпионатом мира с вратарской позицией все было понятно: есть Игорь Акинфеев, и все остальное не так важно. Теперь Акинфеева у сборной нет, и вопрос о первом номере открыт. На мартовские матчи Черчесов сделал ставку на Шунина: тот не подвел, но и не сказать, что выручил. Также на сборе были Лунев и Дюпин из «Рубина».

Но Гильерме сейчас, как и весь «Локомотив», в большом порядке, и бразилец действительно выручает команду — взять хотя бы матч со «Спартаком». После него, кстати, Гильерме сказал, что хочет своей игрой добавить Черчесову головной боли. В общем, по вратарской позиции имеются вопросы. И это при том, что на подходе есть молодые Сафонов и Максименко. Именно в таком порядке: краснодарского вратаря уже поднимали в первую сборную.

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Георгий Джикия и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все защитники опытные, Черчесов всех отлично знает. Этот набор позволяет играть как в три центральных, так и в два. Есть выбор и на обоих флангах.

В качестве альтернативы в первую очередь, пожалуй, стоит говорить о связке из молодежной сборной — армейце Дивееве и динамовце Евгеньеве, которые уже дебютировали за первую сборную. Также привлекались в команду Жиров («Зандхаузен»), Нойштедтер («Динамо»), Живоглядов («Локомотив»), Самошников («Рубин»), Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»), Денис Черышев («Валенсия»).

Даниил Фомин. Фото РФС

К мартовскому составу добавятся восстановившиеся после травм Черышев и Алексей Миранчук. Денис вернулся как раз после паузы на сборные, не пропустил ни одной игры «Валенсии», Миранчук пока выходит на концовки матчей «Аталанты» и пару голевых на свой счет он уже записал. Вернется и еще один игрок «Локо» — Баринов. Он пропустил полсезона из-за разрыва крестов, а в последних матчах вернулся в стартовый состав своей команды и стал важной частью всепобеждающего ромба Марко Николича.

Это может стоить места в заявке спартаковцу Бакаеву, армейцам Ахметову, Кучаеву и Облякову, динамовцу Лесовому, локомотивцу Мухину, Ерохину из «Зенита» и Мирзову из «Химок». Тем, кто вызывался в этом или конце прошлого года. Из новых лиц ярче всего себя проявляет Макаров в «Рубине».

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Александр Соболев («Спартак»).

Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В атакующую линию должен ворваться Федор Смолов, который весной наколотил шесть мячей (еще один был записан как автогол соперника) и сделал три передачи. Если перед чемпионатом мира Федор был главной звездой сборной, то теперь ему предстоит отвоевать место в составе. По Дзюбе и Соболеву вопросов нет. А в главных конкурентах в заявке у Смолова — Заболотный из «Сочи» и армеец Чалов.