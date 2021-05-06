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Сорокин: «Многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно»

11:33

Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин высказал мнение, что иностранные болельщики получат возможность приехать в Санкт-Петербург и поддержать свои команды во время турнира.

«Буквально на днях будут подписаны соответствующие документы, которые будут регламентировать допуск иностранных болельщиков в Россию, — отметил Сорокин в интервью телеканалу. — На сегодняшний день ситуация развивается позитивно, и мы не видим никаких признаков, что это может быть иначе. Как только этот документ будет обнародован, мы, естественно, уведомим об этом УЕФА. И многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно. Что касается поездки российских болельщиков за границу, то здесь все определяется той страной, которая является хозяйкой турнира. И таких стран много. Мы можем отвечать только за себя».

«А как другие страны подойдут к рассмотрению вопроса о приеме иностранных болельщиков, мне сказать сложно. Есть страны открытые, а есть те, посещение которых в данный момент не представляется возможным. Надо подождать, может быть, нас ожидают какие-то положительные решения», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Встречи пройдут на «Газпром-Арене», которая вмещает 68 тыс. зрителей.

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