УЕФА расширил заявку команд для участия в Евро-2020 до 26 игроков

УЕФА расширил заявку команд для участия в предстоящем чемпионате Европы, информирует официальный сайт организации. Вместо 23 игроков национальные сборной смогут взять на турнир 26 футболистов.

«Чтобы снизить риски команд, которые столкнутся с нехваткой доступных игроков из-за возможных положительных результатов тестов на COVID-19 и последующих карантинных мер, предписанных компетентными органами, было решено в порядке исключения увеличить список игроков для всех команд до 26 игроков. Тем не менее, 23 игрока — максимальное число игроков, разрешенное в протоколе матча для каждого отдельного матча, включая трех вратарей», — говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, ранее стало известно о переносе нескольких матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.