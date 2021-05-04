УЕФА расширил заявку команд для участия в Евро-2020 до 26 игроков
УЕФА расширил заявку команд для участия в предстоящем чемпионате Европы, информирует официальный сайт организации. Вместо 23 игроков национальные сборной смогут взять на турнир 26 футболистов.
«Чтобы снизить риски команд, которые столкнутся с нехваткой доступных игроков из-за возможных положительных результатов тестов на COVID-19 и последующих карантинных мер, предписанных компетентными органами, было решено в порядке исключения увеличить список игроков для всех команд до 26 игроков. Тем не менее, 23 игрока — максимальное число игроков, разрешенное в протоколе матча для каждого отдельного матча, включая трех вратарей», — говорится в сообщении УЕФА.
Напомним, ранее стало известно о переносе нескольких матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Три матча группового турнира, которые должны были состояться в Ирландии, пройдут в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).
Помимо перенесенных матчей из Дублина, Санкт-Петербург примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0269-1231bd792c49-a6538476b567-1000--uefa-euro-2020-squad-lists-increased-to-26-players/
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