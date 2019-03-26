Ионов заменен в матче с Казахстаном из-за мышечных спазмов

Полузащитник сборной России Алексей Ионов был заменен в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 года против Казахстана (4:0) из-за мышечных спазмов, сообщает ТАСС со ссылкой на врача "Ростова" Владимира Хохлова. Хавбек вышел в стартовом составе и покинул поле на 61-й минуте.

- Алексей во время игры испытывал сильную нагрузку на мышцы. Был заменен по причине мышечных спазмов. Искусственное покрытие на арене в Казахстане - одна из причин этих явлений. Сегодня Ионов тренируется в восстановительной группе, вероятность сыграть в матче с "Уралом" присутствует, - сказал Хохлов.

Матч 21-го тура РПЛ "Ростов" - "Урал" состоится 30 марта.

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