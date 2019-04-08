Мирослав Ромащенко: "Смолов пережил непростой период после ЧМ-2018"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал вызов в национальную команду форварда "Локомотива" Федора Смолова. Нападающий впервые вызван в национальную команду после чемпионата мира-2018, где Смолов не реализовал пенальти в четвертьфинальном матче с командой Хорватии (1:2).

– Возвращение в сборную Смолова – аванс на будущее или же вы, как и Юрий Семин, считаете, что Федор выходит из игрового кризиса?

– В любом случае, Смолову надо было дать определенное время. Он пережил непростой период после мирового первенства. К тому же еще перешел в "Локомотив", где для него началась новая футбольная жизнь. Федор попал в команду, которая играет в иной, чем "Краснодар", футбол. Плюс, Смолов перенес повреждение плеча, которое не позволяло тренироваться и играть. И только сейчас начал напоминать себя прежнего.

– Тот этап, который вы сейчас отработали, вселяет оптимизм в отношении Смолова?

– Мы впервые после чемпионата мира работали вместе с Федором. Он приехал в хорошем рабочем настроении. К тому же и я, и Станислав Саламович пообщались со Смоловым лично, обсуждали различные темы. Но выступления на чемпионате мира не касались.

– Федор – не из тех, кто обижается, если его не поставили в состав?

– Нет. После мирового первенства Смолов многое переосмыслил. Разговаривать с ним было легко и у нас получился хороший диалог. Далее же все будет зависеть от того, как он будет играть за клуб. (Александр Львов)

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