"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей, "Динамо" - на 80

"Локомотив" получил штраф в размере 100 тысяч рублей, а "Динамо" – в размере 80 тысяч по итогам матча 21-го тура чемпионата России (0:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Также Григорьянц рассказал, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин получил штраф за то, что покидал техническую зону по ходу встречи.

– Болельщики "Динамо" и "Локомотива" скандировали оскорбительные выражения, "Локомотив" оштрафован за это на 80 тысяч рублей, "Динамо" – на 80. Также главный тренер железнодорожников Юрий Семин получил штраф в 30 тысяч рублей за то, что покидал техническую зону по ходу встречи. (Иван Торопцев)

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