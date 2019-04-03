"Арсенал" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов клуба

Тульский "Арсенал" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов команды в матче 21-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (0:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

– Футболисты "Арсенала" получили 6 желтых карточек за встречу, за неподобающее поведение команды клуб получил штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что "Рубин" получил штраф в 100 тысяч рублей за то, что футболисты команды заработали 6 желтых карточек в матче 21-го тура против "Енисея" (1:1). (Иван Торопцев)

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