Сборная Швейцарии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Швейцария попала в группу Евро к Германии, Венгрии и Шотландии

Пошумит ли Мурат Якин на чемпионате Европы вместе с Шакири и Джакой?

Рейтинг сборной и клубов Швейцарии

В рейтинг стран УЕФА (на 4 мая 2024 года) швейцарская сборная занимает 12-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) швейцарцы располагаются на 19-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Суперлига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1898 года. 12 профессиональных клубов играют 22 тура, после чего проводится плей-офф между первыми и последними шестью командами.

Самым титулованным клубом в истории Швейцарии является «Грассхоппер» — он выигрывал чемпионат 27 раз. Действующий чемпион страны — «Янг Бойз».

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА (на 4 мая 2024 года) находятся два швейцарских клуба — «Базель» (36-е место) и «Янг Бойз» (56-е).

История выступлений Швейцарии на Евро

Швейцарцы играли на чемпионате Европы пять раз, предстоящий турнир в Германии станет шестым. Они дважды выходили из группы, а наивысшее их достижение — проход в 1/4 финала на Евро-2020.

Лидерами Швейцарии по числу сыгранных матчей на Евро являются Бриль Эмболо, Рикардо Родригес, Харис Сеферович, Джердан Шакири и Янн Зоммер — по 9.

Лучший бомбардир швейцарцев на чемпионатах Европы — Джердан Шакири (4 гола).

Кто возглавлял сборную Швейцарии на Евро

Коби Кун работал с командой на двух финальных турнирах, в том числе домашнем Евро-2008 (Швейцария проводила его совместно с Австрией). Также два чемпионата Европы в активе Владимира Петковича.

Главный тренер сборной Швейцарии

Швейцарскую команду с августа 2021-го возглавляет бывший главный тренер «Спартака» и участник Евро-2004 Мурат Якин, сменивший на этом посту Владимира Петковича.

До назначения в сборную 49-летний Якин работал в местных клубах. Вместе с «Базелем» он дважды становился чемпионом страны (2012/13 и 2013/14), а также выигрывал Кубок Швейцарии (2012/13).

Как Швейцария выступила в отборочном турнире Евро

В группе I швейцарцы заняли второе место, отстав от Румынии на 5 очков. В 10 матчах команда Якина одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Швейцария отправила в ворота соперников 22 мяча и пропустила 11.

На групповом этапе красно-белые одержали самую крупную победу над Белоруссией — 5:0.

Лучшим бомбардиром швейцарцев в отборе стал Зеки Амдуни, забивший 6 голов в 10 встречах.

Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Швейцарии

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ивон Мвого («Лорьян»), Янн Зоммер («Интер»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Улиссес Гарсия («Марсель»), Джордан Лотомба («Ницца»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»), Сильван Видмер («Майнц»), Эрай Джемерт («Нант»), Стивен Цубер (АЕК).

Полузащитники: Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Ренато Штеффен, Уран Бислими (оба — «Лугано»), Гранит Джака («Байер»), Денис Закария («Монако»), Мишель Эбишер, Ремо Фройлер (оба — «Болонья»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Джибриль Соу («Севилья»), Филип Угринич («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Ренн»), Кристиан Фасснахт («Норвич»).

Нападающие: Зеки Амдуни («Бернли»), Дан Ндой («Болонья»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ноа Окафор («Милан»), Седрик Иттен («Янг Бойз»), Харис Сеферович («Аль-Васль»), Энди Зекири («Генк»).

Под вопросом попадание в итоговую заявку форварда «Монако» Бриля Эмболо, который получил разрыв крестообразной связки колена в августе. В конце апреля он впервые в этом сезоне вышел на поле.

Главные звезды сборной Швейцарии:

Янн Зоммер — многолетний первый номер команды. В матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Франции в серии послематчевых пенальти отбил удар в исполнении Килиана Мбаппе и вывел свою команду в следующий раунд. Проводит великолепный сезон в «Интере».

Гранит Джака — один из лидеров непобедимого «Байера» и швейцарской сборной. На турнире в Германии будет капитаном команды.

Джердан Шакири — находится на закате карьеры, но в сборной он по-прежнему ключевой игрок. Для него предстоящий Евро станет третьим в футболке национальной команды и, возможно, последним.

Мурат Якин и Янн Зоммер. Фото Global Look Press

С кем Швейцария сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге швейцарцы попали в группу А к Германии, Венгрии и Шотландии.

Расписание матчей в группе

15 июня, суббота

Швейцария — Венгрия (Кельн, 16.00 — здесь и далее московское время)

19 июня, среда

Швейцария — Шотландия (Кельн, 22.00)

23 июня, воскресенье

Швейцария — Германия (Франкфурт-на-Майне, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Швейцарии встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если швейцарцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе B (Испания, Хорватия, Италия, Албания).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Швейцария сыграет с кем-то из победителей групп B, F (Турция, Грузия, Португалия, Чехия) и E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Фото Global Look Press

Как Швейцария выступит на Евро 2024: прогноз

Группа А — одна из самых сложных для прогнозирования, что подтверждают близкие коэффициенты на каждую команду. Конечно, выделяется Германия, для которой предстоящий турнир станет домашним. Но с этой версией немецкой сборной (6 поражений в 13 матчах в 2023-2024 годах) бороться можно.

Венгрия и Шотландия точно по зубам швейцарцам. Команда Мурата Якина набита опытнейшими игроками: Зоммер, Шакири, Джака, Аканджи, Родригес. Основным центрфорвардом, скорее всего, будет 23-летний Амдуни, который не слишком результативен в «Бернли», но много забивает за сборную.

Из группы красно-белые должны выходить, а вот уже на первой стадии плей-офф в соперники может попасться топовая сборная. С другой стороны, когда швейцарцев это смущало? На Евро-2020 они прошли Францию, а затем лишь по пенальти уступили испанцам. От этой команды всегда можно ждать сюрприза.

Коэффициент букмекеров на выход швейцарцев из группы — 1.55, на победу в турнире — 50.00.

Прогноз: выход из группы со второго места и проход как минимум до 1/4 финала.