Мирослав Ромащенко: "Результативность Черышева связана с тактическими нюансами"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал игру нападающего "Валенсии" Дениса Черышева. Он отметил, что результативность игрока связана с тактическими нюансами

– Черышев демонстрирует в сборной более уверенную и результативную игру, нежели в "Валенсии". Это объясняется тем, что в национальной команде его партнеры выше качеством, чем в клубе?

– Я думаю, что футболистам сборной России будет приятно услышать такие слова в свой адрес. Мне кажется, результативность Черышева связана с тактическими нюансами. Дениса в "Валенсии" используют немного по-другому. Если он играет слева в полузащите, то старается держать максимальную ширину, чтобы растягивать оборону соперника, выполняет подачи и идет в проходы.

В сборной же он действует иначе: его смещения в середину не связаны с тем, чтобы подстроиться под соперника, а с тем, как мы сами выстраиваем свою игру. А значит, он получает возможность еще и завершать атаку.

– Денису нравится его роль в сборной?

– Судя по всему, он хорошо понимает, что от него требуется – это самое главное. Иногда тренер видит, что футболист может раскрыть свой потенциал лучше, если немного изменит свою игру, и для этого пытается передвинуть его на новую позицию. Что не всегда идет на пользу, поскольку игрок либо не понимает, как действовать на новой позиции, либо вовсе теряется. Приходится возвращать футболиста обратно.

С Черышевым все ровно наоборот: он четко уяснил то, что мы с ним обсуждали и нарабатывали еще при подготовке к чемпионату мира. Поэтому сейчас, когда он приезжает в сборную, то понимает, что мы от него хотим. (Александр Львов)

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