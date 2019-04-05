Джорджевич – лучший игрок "Арсенала" в матче с "Крыльями Советов"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, который выступает на правах аренды за тульский "Арсенал", признан лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0), информирует официальный Твиттер "оружейников".

24-летний черногорский форвард забил единственный и победный гол в этой встрече.

– В официальной группе ВКонтакте завершилось голосование за звание лучшего игрока матча с "Крыльями Советов". Победу с солидным преимуществом одержал форвард Лука Джорджевич, – написал "Арсенал".

"Арсенал" с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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