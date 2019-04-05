Новая прическа Анны Семак. Вы будете удивлены

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна предстала в новом образе перед своими подписчиками. Девушка опубликовала в Инстаграме фото с новой прической.

Ранее Анна любила ходить с каре, взгляните на эту фотографию.

Сергей и Анна воспитывают шестерых детей. В июле 2016 года супруги удочерили девочку Таню с ограниченными возможностями.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск).

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