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Сегодня, 15:53

Андреева проиграла Бадосе в первом круге турнира в Риме

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла испанке Пауле Бадосе в первом круге турнира в Риме — 2:5, 3:6. Встреча длилась 1 час и 31 минуту.

Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Бадоса в следующем круге сыграет с американкой Эммой Наварро.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания) — Мирра Андреева (Россия) — 6:2, 6:3

Теннис
Мирра Андреева
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