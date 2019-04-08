Ромащенко - о поражении от Бельгии: "Вряд ли кто-то скажет, что Россия выглядела растерянной"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал результат матча с Бельгией (1:3) в отборочном турнире Евро-2020. Он отметил, что класс футболистов, которыми располагают бельгийцы, в итоге сыграл свою роль.

– Перейдем к последним событиям из жизни сборной – первым двум шагам отборочного цикла Евро. Станислав Саламович уже публично дал им оценку. А какое впечатление оставили матчи с Бельгией и Казахстаном у вас?

– Признаюсь, неоднозначное. Если честно, то мы в этом цикле рассчитывали на большее.

– Имеете в виду результат встречи с бельгийцами?

– Именно. Мы понимали, какой соперник нам будет противостоять, силу и возможности сборной, которая значится первой в рейтинге ФИФА (российская команда проиграла Бельгии на выезде со счетом 1:3. – Прим. "СЭ"). Но здесь сыграли свою роль некоторые обстоятельства.

Дело в том, что март – не самый лучший месяц для наших футболистов, что, кстати, подтверждается и статистикой. Это период, когда они только вкатываются в сезон. Была надежда на то, что мы все-таки сумеем в этой ситуации предъявить и свои козыри. Но по определенным причинам сделать этого не удалось.

– Зная о возможностях и силе бельгийцев, не было мысли сыграть от обороны?

– Мы четко знали, как будет действовать сборная Бельгии, какой футбол возьмет на вооружение, какие игроки выйдут в составе. Потому взяли за основу вариант с акцентом на контратаку. К сожалению, он нам, в силу разных причин, не совсем удался. Что касается обороны, то здесь мы сыграли в пять защитников с тремя центральными – Кудряшовым, Джикией и Набабкиным. Нечто похожее, со схемой 5-4-1, было и на чемпионате мира с испанцами. Только с несколько другими функциями крайних нападающих – Черышева и Кузяева.

Здесь мы пытались в какие-то моменты прессинговать на чужой половине, затруднять сопернику выход из обороны через пас, что бельгийцы любят и хорошо умеют делать. А сами, при вводе мяча в игру не пытались выносить его дальним ударом, а стремились к розыгрышу. Это должно было помочь больше контролировать мяч. В каких-то моментах это удавалось. И вряд ли кто-то скажет, что мы выглядели какими-то растерянными. Но класс футболистов, которыми располагает команда Бельгии, в итоге сыграл свою роль. (Александр Львов)

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