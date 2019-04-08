Мирослав Ромащенко: "Жирков никогда не отказывался от вызова в сборную"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал вызов полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова в национальную команду на игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгией и Казахстаном. Он отметил, что игрок никогда не отказывался от вызова в сборную.

– Приглашая Жиркова, вспоминали удачный ход с возвращением Игнашевича на чемпионате мира?

– Во-первых, Юра никогда не отказывался от вызова в сборную. Во-вторых, Черчесов лично летал в Петербург непосредственно перед сбором национальной команды. Он специально встречался с Жирковым, чтобы переговорить, обсудить какие-то моменты. Мы заранее знали, что Юра будет готовиться только к Бельгии, а с Казахстаном мог сыграть только при форс-мажоре. У казахов же искусственное поле, и для Жиркова, при его проблемах с ахиллом, это был бы риск.

Здоровье футболистов для нас превыше всего. В этом плане мы не забываем, что игроку после матчей за сборную нужно играть еще и за свой клуб. Не понимаю, почему в адрес Жиркова звучала критика после встречи с Бельгией. Человек сделал все на достаточно хорошем уровне, а история с пенальти – дело индивидуального мастерства Эдена Азара, который творит чудеса и в Англии с "Челси", и в сборной.(Александр Львов)

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