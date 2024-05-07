Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:20

Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

Кучеров претендует на «Харт Трофи»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
1/2
Фаворит в борьбе за «Харт Трофи» — Нэйтан Маккиннон из «Колорадо».

Сенсаций не произошло — Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид составили тройку претендентов на «Харт Трофи» (приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате). Победитель будет объявлен после окончания сезона на праздничной церемонии, но уже сейчас можно поиграть в прогнозистов.

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов, которое проводится после завершения регулярного чемпионата. И Кучеров не выглядит фаворитом в этой борьбе. По мнению экспертов официального сайта НХЛ, главный претендент на «Харт» — Маккиннон. Это вдвойне удивительно, учитывая, что «Колорадо» вряд ли рассыпался без своего лидера: ростер «Эвеланш» достаточно глубок. Кучеров же принял участие ровно в половине голевых атак своей команды.

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в&nbsp;матче &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (6:4). «Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

Стоит учитывать, что выбор делают журналисты, а их российский нападающий «Тампы» никогда не жаловал — ни на родине, ни за океаном. При этом Кучеров уже выигрывал «Харт Трофи» пять лет назад, и это тоже может отпугнуть голосующих. Маккиннон отстал от россиянина в списке лучших бомбардиров всего на четыре очка, а Макдэвид — на 12, притом что провел на пять матчей меньше. То есть фантастического превосходства, которое позволило бы свысока смотреть на конкурентов, у Кучерова нет.

Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Надо отметить и феноменальные показатели каждого из великолепной троицы. В любой другой год форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 69 шайб в регулярном чемпионате, был бы чуть ли не главным фаворитом в борьбе за «Харт», а тут не попал даже в тройку!

Никита Кучеров (№86) против Аарона Экблада (№5) и&nbsp;Антона Лунделла в&nbsp;матче &laquo;Тампы&raquo; с &laquo;Флоридой&raquo;. «Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

Завтра должны быть объявлены три финалиста в борьбе за «Тед Линдсэй Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии членов профсоюза хоккеистов лиги. Наверняка номинированы будут и Кучеров, и Маккиннон, и Макдэвид. Кто заберет еще один индивидуальный приз? Может быть, сами игроки оценят труд Кучерова выше?

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
2
3
Читайте также
Агент Дзюбы обвинил тренера «Локомотива» Галактионова в отсутствии смелости
В Москве 7 мая проходит инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Бразильцам стало скучно, Семак жалуется на удачу, а очков также мало, как при Манчини. Что происходит в «Зените» после поражения от «Факела»
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Флорида» — «Бостон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» развалилась за семь минут! «Бостон» смог раскусить Бобровского
«Флорида» уступила «Бостону» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Бобровский выйдет в старте первого матча серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»
Флорида — Бостон: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ 7 мая 2024
Панарин стал 16-м россиянином в истории НХЛ с 50+ очками в плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Флорида» развалилась за семь минут! «Бостон» смог раскусить Бобровского
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
4. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 1
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Флорида
0 - 0
4. Бостон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
1 - 0
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
4. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
7.05 03:00
Флорида – Бостон
 1 : 5
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости