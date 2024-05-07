Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца
Сенсаций не произошло — Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид составили тройку претендентов на «Харт Трофи» (приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате). Победитель будет объявлен после окончания сезона на праздничной церемонии, но уже сейчас можно поиграть в прогнозистов.
Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов, которое проводится после завершения регулярного чемпионата. И Кучеров не выглядит фаворитом в этой борьбе. По мнению экспертов официального сайта НХЛ, главный претендент на «Харт» — Маккиннон. Это вдвойне удивительно, учитывая, что «Колорадо» вряд ли рассыпался без своего лидера: ростер «Эвеланш» достаточно глубок. Кучеров же принял участие ровно в половине голевых атак своей команды.
Стоит учитывать, что выбор делают журналисты, а их российский нападающий «Тампы» никогда не жаловал — ни на родине, ни за океаном. При этом Кучеров уже выигрывал «Харт Трофи» пять лет назад, и это тоже может отпугнуть голосующих. Маккиннон отстал от россиянина в списке лучших бомбардиров всего на четыре очка, а Макдэвид — на 12, притом что провел на пять матчей меньше. То есть фантастического превосходства, которое позволило бы свысока смотреть на конкурентов, у Кучерова нет.
Надо отметить и феноменальные показатели каждого из великолепной троицы. В любой другой год форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 69 шайб в регулярном чемпионате, был бы чуть ли не главным фаворитом в борьбе за «Харт», а тут не попал даже в тройку!
Завтра должны быть объявлены три финалиста в борьбе за «Тед Линдсэй Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии членов профсоюза хоккеистов лиги. Наверняка номинированы будут и Кучеров, и Маккиннон, и Макдэвид. Кто заберет еще один индивидуальный приз? Может быть, сами игроки оценят труд Кучерова выше?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 1
|0 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
1 - 0
|1 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|7.05
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 5