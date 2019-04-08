Ромащенко - о Дзюбе: "После возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Он отметил, что после возобновления сезона, было заметно, что игрок на себя не похож

– Можно считать, что в сборной у Дзюбы, как и в "Зените", происходит игровая перестройка, благодаря которой он стал больше действовать в подыгрыше? Не снизится ли из-за этого атакующая мощь команды, поскольку мы привыкли видеть Артема на острие с голами?

– Чтобы Артем чувствовал себя так же, как на чемпионате мира, важен момент функциональной подготовки. Если готовность Дзюбы ниже определенных процентов, то он не будет похож на себя.

– Приходилось с этим сталкиваться?

– Даже если вспомнить первые игры после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож. Сейчас, через игры, он потихоньку добирает форму, повышает функциональный уровень, становится более мобильным и подвижным. Давайте не забывать, что с такими габаритами, как у Дзюбы, тяжело без функциональной базы передвигаться по полю и навязывать борьбу сопернику.

– То есть, даже поменяв стиль, он не растеряет качеств забивного форварда.

– Думаю, нет. К тому же, его игровой интеллект и понимание некоторых тактических моментов сыграют свою роль. Артем ведь неплохо действует, находясь спиной к воротам. Мы, как тренеры сборной, должны держать это в уме. Когда человек может принять мяч, придержать его на пару секунд, то находящиеся рядом партнеры могут сделать ходы, которые станут сюрпризом для соперника.

– Не находите, что в этом плане Артем немного по-новому раскрылся в паре с Азмуном?

– Что-то подобное есть. Сборная же играет немного по-другому…

– Россия ведь редко играет в два нападающих.

– Только в системе 5-3-2, которую мы использовали до Кубка конфедераций. Потом, действительно, провели очень мало игр с двумя форвардами в стартовом составе. (Александр Львов)

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