Ромащенко - о Черчесове: "За 8 лет совместной работы уже четко понимаю, что Станислав Саламович хочет сказать, и делаю это за него"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе с главным тренером национальной команды Станиславе Черчесове. Он отметил, что за 8 лет совместной деятельности уже четко понимает, что хочет сказать Черчесов, и делает это за него.

– Может, иногда у главного тренера общение со своим помощником или какой-то спор помогают найти золотую середину в принятии правильного решения? Или же в сборной присутствует единоначалие?

– У нас так повелось, еще со времен, когда мы работали в клубе, что в штабе собраны люди, помогающие друг другу расти. А рост возможен только при каких-то спорах или дискуссиях. Не скрою у нас, как и везде, бывают моменты, когда, кто-то может быть не согласен с чьим-то мнением. Но никогда не было и так, что кто-то сказал – и все пошли делать.

– Вы часто, как и в матче с Казахстаном, даете установки футболистам, выходящим на замену. Говорите что-то свое, или уже знаете, что попросил бы вас сказать главный тренер?

– Скорее, последнее. Готовясь к игре, мы заранее обсуждаем некоторые моменты. За 8 лет совместной работы я уже четко понял, что Станислав Саламович хочет сказать, и делаю это за него. При этом он не отвлекается от того, что происходит на поле.

– Решение о замене Черчесов принимает сам, или иногда советуется с вами?

– Замены – как раз из серии подготовки к матчу. Мы заранее все проговариваем, приблизительно понимаем, как может сложиться игра, знаем состояние футболистов и набрасываем черновые варианты замен. Иногда по ходу встречи случаются моменты, в которых решение принимает только Черчесов. Один из таких случаев – замена Дзагоева на Черышева в первом матче чемпионате мира с Саудовской Аравией.

– Были другие варианты?

– Изначально вместо Дзагоева должен был выходить другой футболист. Я уже отдал ему команду готовиться к выходу на поле, но Черчесов услышал это, развернулся и отменил замену, решив выпустить Дениса. (Александр Львов)

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