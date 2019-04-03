"Рубин" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

"Рубин" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов команды в матче 21-го тура чемпионата России с "Енисеем" (1:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Также Григорьянц рассказал, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев получил штраф в 30 тысяч рублей за то, что покидал техническую зону, а "Енисей" – штраф в 20 тысяч за скандирование оскорбительных выражений в адрес главного тренера клуба Дмитрия Аленичева.

– Болельщики "Енисея" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи и главного тренера красноярцев Дмитрия Аленичева, за это команда оштрафована на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Также главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев покидал техническую зону, он лично оштрафован на 30 тысяч. Помимо этого Бердыев выходил на футбольное поле, "Рубин" получил за это штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, футболисты "Рубина" получили за встречу 6 желтых карточек, это – неподобающее поведение команды, за что "Рубин" оштрафован еще на 100 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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