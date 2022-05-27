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Сегодня, 09:33

Медведев: «Если я смогу играть на Уимблдоне, я буду рад быть там даже без очков»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном участии на Уимблдоне.

«Еще раз повторюсь: если я смогу играть на Уимблдоне, я буду рад быть там даже без очков. Если будут очки — буду рад быть там и попытаюсь заработать очки. Если я не смогу играть, я останусь дома, усердно потренируюсь и постараюсь лучше подготовиться к своим следующим турнирам», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

Wimbledon
Даниил Медведев
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