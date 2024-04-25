Цитович рассказал, что УЕФА постарается вернуть российских делегатов на международные матчи

Администрация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила Российскому футбольному союзу (РФС), что попробует вернуть российских делегатов на международные матчи.

Делегат УЕФА и комиссар РФС Иван Цитович рассказал, что администрация УЕФА написала письма о том, что постарается начать назначать россиян на международные матчи.

«Российских делегатов, как и судей, практически не назначают [на международные матчи]. Администрация УЕФА написала письма нам, что они попробуют вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран», — цитирует Цитовича ТАСС.