Уимблдон лишили рейтинговых очков из-за россиян. Удивительный поворот

Что стоит за невероятным решением АТР и WTA.

Случилось то, что было правильным с точки зрения общей логики, но невероятным — с политической. Мужская теннисная ассоциация (ATP) официально подтвердила, что не будет разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с тем, что организаторы турнира отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии. Женская ассоциация (WTA) спустя короткое время выпустила такое же решение.

О чем говорят в АТР и WTA?

Одно из старейших соревнований мира превращается в выставочное. Товарищеский турнир с солидным статусом и большими призовыми, но без последствий для мирового рейтинга. В заявлении пресс-службы АТР акцент сделан на том, что данным решением защищается скорее целостность тура, а не интересы российских и белорусских игроков. Но это в данном случае уже менее важно.

— Нам важно не допустить создания прецедента одностороннего принятия решений со стороны турниров, — утверждает АТР. — Наш Тур может существовать и процветать только при соблюдении принципов общего управления. Глубоко субъективные решения отдельных турниров относительно того, какие мировые конфликты или иные события должны влиять на теннис, а какие — нет, грозят разрушить наш Тур и посеять глубокие разногласия. Все решения должны приниматься коллективно и под общим управлением.

Также сообщается, что очки, заработанные всеми теннисистами на Уимблдоне-2021, сгорят через 52 недели после турнира в соответствии с правилами ATP.

Дарья Касаткина на Уимблдоне. Фото Global Look Press

Почему так решили?

Короче говоря, АТР показывает, кто в доме хозяин. Логика WTA схожа. И российская публика, судя по форумам и соцсетям, восприняла это решение с ликованием. Мол, адекватные ребята. Верно и то, что ребята не хотят допускать прецедент и хотят быть единственными, кто проводит грань в подобных ситуациях. Но опять же, какая сейчас разница?

Других британских травяных турниров, проходящих под эгидой ATP, изменения не коснутся, так как во время их проведения у отстраненных теннисистов будут другие возможности выступать, говорится в решении.

Ранее среди возможных решений упоминалась заморозка не всех очков, а только российских — то есть россияне получили бы за Уимблдон, например, столько же, сколько в 2021-м, или некую другую сумму — алгоритм можно было подобрать. Но АТР пошел на принцип. Еще один вариант предложил Андрей Рублев — потратить заработанные деньги на благотворительность.

Даниил Медведев на Уимблдоне. Фото Global Look Press

Медведев обратил внимание на юридическую сторону

Ранее один из лидеров мирового тенниса и первая ракетка России Даниил Медведев довольно миролюбиво высказался о недопуске россиян и белорусов:

— С одной стороны, я могу его понять, а с другой — считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создает прецедент и ставит другие соревнования в неприятное положение. Где граница? По каким правилам можно отстранять? Юридически теннисисты считаются независимыми подрядчиками. И сейчас в Великобритании россияне имеют право на работу. Если будет возможность сыграть, я с радостью сыграю. Если нет — смирюсь, — сказал наш теннисист.

На призовой фонд ситуация повлиять не должна, хотя недавно украинская теннисистка Марта Костюк написала в соцсетях:

— Привет, игроки. А кто-нибудь в курсе, что если Уимблдон пройдет без очков, то призовые снизятся больше чем на 50 процентов, ведь он превратится в выставочный турнир?

Здесь сделаем допущение, что Костюк вряд ли близка к людям, принимающим решения, поэтому для спонсоров турнир все еще интересен. Но некоторые игроки теперь могут его проигнорировать — например, предпочесть подлечиться вместо выступления на странном старте. На руку сегодняшнее решение Уимблдону точно не сыграет.

И теперь главный вопрос — а не хотят ли британцы пересмотреть свое скандальное решение? Маловероятно, но, может быть, карающий меч АТР и WTA обладает даром убеждения?