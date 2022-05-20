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Сегодня, 22:20

Уимблдон лишили рейтинговых очков из-за россиян. Удивительный поворот

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Даниил Медведев на Уимблдоне.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев на Уимблдоне.
Фото Global Look Press
Дарья Касаткина на Уимблдоне.
Фото Global Look Press
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Что стоит за невероятным решением АТР и WTA.

Случилось то, что было правильным с точки зрения общей логики, но невероятным с политической. Мужская теннисная ассоциация (ATP) официально подтвердила, что не будет разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с тем, что организаторы турнира отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии. Женская ассоциация (WTA) спустя короткое время выпустила такое же решение.

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О чем говорят в АТР и WTA?

Одно из старейших соревнований мира превращается в выставочное. Товарищеский турнир с солидным статусом и большими призовыми, но без последствий для мирового рейтинга. В заявлении пресс-службы АТР акцент сделан на том, что данным решением защищается скорее целостность тура, а не интересы российских и белорусских игроков. Но это в данном случае уже менее важно.

— Нам важно не допустить создания прецедента одностороннего принятия решений со стороны турниров, — утверждает АТР. — Наш Тур может существовать и процветать только при соблюдении принципов общего управления. Глубоко субъективные решения отдельных турниров относительно того, какие мировые конфликты или иные события должны влиять на теннис, а какие — нет, грозят разрушить наш Тур и посеять глубокие разногласия. Все решения должны приниматься коллективно и под общим управлением.

Также сообщается, что очки, заработанные всеми теннисистами на Уимблдоне-2021, сгорят через 52 недели после турнира в соответствии с правилами ATP.

Дарья Касаткина на Уимблдоне. Фото Global Look Press
Дарья Касаткина на Уимблдоне.
Фото Global Look Press

Почему так решили?

Короче говоря, АТР показывает, кто в доме хозяин. Логика WTA схожа. И российская публика, судя по форумам и соцсетям, восприняла это решение с ликованием. Мол, адекватные ребята. Верно и то, что ребята не хотят допускать прецедент и хотят быть единственными, кто проводит грань в подобных ситуациях. Но опять же, какая сейчас разница?

Других британских травяных турниров, проходящих под эгидой ATP, изменения не коснутся, так как во время их проведения у отстраненных теннисистов будут другие возможности выступать, говорится в решении.

Ранее среди возможных решений упоминалась заморозка не всех очков, а только российских — то есть россияне получили бы за Уимблдон, например, столько же, сколько в 2021-м, или некую другую сумму — алгоритм можно было подобрать. Но АТР пошел на принцип. Еще один вариант предложил Андрей Рублев — потратить заработанные деньги на благотворительность.

Даниил Медведев на Уимблдоне. Фото Global Look Press
Даниил Медведев на Уимблдоне.
Фото Global Look Press

Медведев обратил внимание на юридическую сторону

Ранее один из лидеров мирового тенниса и первая ракетка России Даниил Медведев довольно миролюбиво высказался о недопуске россиян и белорусов:

— С одной стороны, я могу его понять, а с другой — считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создает прецедент и ставит другие соревнования в неприятное положение. Где граница? По каким правилам можно отстранять? Юридически теннисисты считаются независимыми подрядчиками. И сейчас в Великобритании россияне имеют право на работу. Если будет возможность сыграть, я с радостью сыграю. Если нет — смирюсь, — сказал наш теннисист.

На призовой фонд ситуация повлиять не должна, хотя недавно украинская теннисистка Марта Костюк написала в соцсетях:

— Привет, игроки. А кто-нибудь в курсе, что если Уимблдон пройдет без очков, то призовые снизятся больше чем на 50 процентов, ведь он превратится в выставочный турнир?

Марта Костюк. Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян

Здесь сделаем допущение, что Костюк вряд ли близка к людям, принимающим решения, поэтому для спонсоров турнир все еще интересен. Но некоторые игроки теперь могут его проигнорировать — например, предпочесть подлечиться вместо выступления на странном старте. На руку сегодняшнее решение Уимблдону точно не сыграет.

И теперь главный вопрос — а не хотят ли британцы пересмотреть свое скандальное решение? Маловероятно, но, может быть, карающий меч АТР и WTA обладает даром убеждения?

Теннис
Wimbledon
Даниил Медведев
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