Медведев остался на 4-м месте рейтинга ATP, Сафиуллин и Карацев потеряли позиции
Россиянин Даниил Медведев остался на четвертом месте обновленного рейтинга ATP. В тройке по-прежнему идут Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Новак Джокович (Сербия).
Россияне Роман Сафиуллин опустился с 38-й на 42-ю строчку, Аслан Карацев — с 45-й на 48-ю. Также на три позиции опустился Павел Котов — с 69-й на 72-ю строчку.
Рейтинг АТР от 22 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3640
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2080
42 (38). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139
48 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1041
72 (69). Павел Котов (Россия) — 787