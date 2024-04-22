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Сегодня, 10:04

Медведев остался на 4-м месте рейтинга ATP, Сафиуллин и Карацев потеряли позиции

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев остался на четвертом месте обновленного рейтинга ATP. В тройке по-прежнему идут Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Новак Джокович (Сербия).

Россияне Роман Сафиуллин опустился с 38-й на 42-ю строчку, Аслан Карацев — с 45-й на 48-ю. Также на три позиции опустился Павел Котов — с 69-й на 72-ю строчку.

Рейтинг АТР от 22 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3640

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2080

42 (38). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139

48 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1041

72 (69). Павел Котов (Россия) — 787

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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