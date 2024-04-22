Медведеву и Рублеву в Мадриде нечего терять. Что ждет россиян на грунтовом супертурнире?

Перспективы наших теннисистов на Masters и WTA 1000 в столице Испании.

В Мадриде на грунте стартует теннисный супертурнир: в течение почти двух недель женщины будут играть в столице Испании на соревнованиях WTA 1000, а мужчины — на «мастерсе». Естественно, особое внимание приковано к лидерам российского тенниса, которые в дебюте грунтового сезона, прямо скажем, не блеснули. С другой стороны, терять им в Мадриде особо нечего — в прошлом году здесь проявили себя только Вероника Кудерметова и Аслан Карацев, добравшиеся до полуфиналов.

Отдых после Монте-Карло

Естественно, основное внимание приковано к Медведеву. Даниил, как и планировал, пропустил турнир в Барселоне (его, кстати, выиграл норвежец Каспер Рууд в финале у Стефаноса Циципаса из Греции), поэтому отдыхал от турниров почти две недели после вылета в третьем круге в Монте-Карло от Хачанова. Тогда, напомним, во время своих игр с французом Гаэлем Монфисом и Кареном он жаловался на судейские ошибки, причем порой не сдерживал эмоции. В частности, в решающий момент матча с Хачановым судья на вышке даже оштрафовал Даниила на очко.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев в прошлом неоднократно говорил о своей нелюбви к земляным кортам, однако в последнее время немного смягчил риторику. Во многом из-за победы на «мастерсе» в Риме в 2023-м. На этом турнире в начале мая ему предстоит защищать титул и 1000 рейтинговых очков, но в Мадриде в прошлом сезоне он выступил куда менее удачно — в четвертом круге уступил соотечественнику Карацеву, заработав лишь 90 очков. Так что вполне способен превзойти тот результат, если, конечно, сумеет сохранить спокойствие на корте.

Результаты жеребьевки в целом для четвертой ракетки мира можно назвать положительными. Он начнет турнир с победителем матча австралийца Кристофера О'Коннелла и итальянца Маттео Арнальди. Из «сеяных» до четвертьфинала ему могут достаться американцы Себастьян Корда, Бен Шелтон и Александр Бублик из Казахстана, которых нельзя назвать большими мастерами грунтового тенниса. Затем, правда, возможен матч с Циципасом, но Стефанос наверняка подустал после недавних подвигов — титула в Монте-Карло и финала в Барселоне. К тому же в части сетки греческого теннисиста присутствует сам великий испанец Рафаэль Надаль, набирающий форму к «Ролан Гаррос».

Если все сложится для Медведева идеально, то в полуфинале он идет на итальянца Янника Синнера или другого героя последних недель Рууда (титул в Барселоне, финал в Монте-Карло). А среди тех, кто попробует остановить Синнера, будет и Хачанов — с итальянцем он может сыграть в четвертом круге. В прошлом сезоне Карен в четвертьфинале в Мадриде уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Янник, кстати, «посеян» под первым номером в связи с отказом от участия серба Новака Джоковича.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Удастся ли прервать черную полосу?

Рублев, проигравший четыре последних матча и восемь последних сетов подряд, явно пока не выбрался из психологического пике после скандальной дисквалификации в февральском полуфинале в Дубае против Бублика. После поражения на старте турнира в Монте-Карло (от австралийца Алексея Попырина 4:6, 4:6) он уступил и в своем первом матче в Барселоне — американцу Брэндону Накашиме 4:6, 6:7. Хотя эпизодически показывал неплохой теннис.

Для Андрея, опустившегося в рейтинге на восьмое место, очень важно выиграть хотя бы один-два матча для обретения уверенности. В прошлом сезоне в третьем круге в Мадриде он уступил Хачанову, на сей раз он начнет игрой с британцем Дэном Эвансом или квалифаером, в случае успеха может встретиться в третьем круге с испанцем Алехандро Давидовичем Фокина, а в четвертом круге — с норвежцем Хольгером Руне. О возможном поединке в четвертьфинале с Алькарасом, который пропустил Монте-Карло и Барселону из-за проблем со здоровьем, говорить пока рано. Как и о перспективах Карацева, который возвращается на турниры впервые с начала января. Тогда, напомним, он получил тяжелую травму ноги в австралийском Брисбене. В первом круге Мадрида Аслан должен сыграть с венгром Фабианом Марожаном.

У женщин на WTA 1000 в Мадриде в «посев» попало сразу шестеро россиянок — Дарья Касаткина (10), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (15), Кудерметова (17), Анастасия Павлюченкова (20) и Анна Калинская (24). Само собой, приковывает к себе внимание и юная звездочка Мирра Андреева, в прошлом году сенсационно добравшаяся в Мадриде до четвертого круга и уступившая там только будущей чемпионке Арине Соболенко из Белоруссии. Сейчас Мирра, дошедшая на прошлой неделе во французском Руане до четвертьфинала, сыграет на старте с американкой Тейлор Таунсенд.

Впрочем, в число фаворитов россиянки не входят. В отличие от Елены Рыбакиной из Казахстана, выигравшей в минувшее воскресенье в немецком Штутгарте уже свой третий титул в сезоне. Причем на стадии полуфинала Елена обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. На сей раз Рыбакина и Свентек также могут выйти друг на друга в полуфинале. В другой половине сетки главными претендентками на путевку в финал считаются Соболенко и американка Кори Гауфф.