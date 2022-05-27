Халеп о поражении во втором круге «Ролан Гаррос»: «У меня началась небольшая паническая атака»

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свое поражение во втором круге турнира «Ролан Гаррос» китаянке Чжэн Циньвень (6:2, 2:6, 1:6).

«Наверное, я слишком сильно давила на себя, потому что хотела добиться успеха. У меня началась небольшая паническая атака во время матча из-за моих мыслей. Я не знала, как с этим справиться, потому что со мной такое происходит нечасто. Я действительно не знаю, почему это произошло, к тому же я выигрывала матч. Я играла хорошо, но это случилось, и я проиграла. Я не могла сконцентрироваться. После матча было довольно тяжело. Но теперь я в порядке. Я выздоровел и извлеку уроки из этого эпизода», — цитирует SkySport Симону Халеп.

30-летняя румынка Симона становилась чемпионкой 2-х турниров Большого шлема. 19-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвень сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос» против 32-летней француженки Ализы Корне 28 мая.