Медведев рассказал о готовности к турниру в Мадриде

Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем состоянии перед стартом турнира в Мадриде. Он отметил, что испытывает положительные ощущения.

«Знаю, что моя игра на грунте немного более ограничена, чем на харде. На харде я точно знаю, что выиграю 90 процентов матчей, на грунте такого нет. Там вероятность 50 процентов. Я знаю, на что способен, и буду продолжать делать то, в чём уверен, поэтому ощущения хорошие», — цитирует Медведева Punto de Break.

Он добавил, что готов добиться хороших результатов.

«Хочу попытаться добиться большего на «Ролан Гаррос». А для этого мне нужно удачно выступить в Мадриде», — добавил теннисист.

Лучшим результатом Медведева на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2021 году.