Глава РУСАДА Логинова рассказала, что чувствует обиду на ВАДА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что сотрудники организации обижены на ВАДА из-за нападков в адрес России.
«Мы работаем открыто. Находимся в постоянном диалоге с ВАДА. Думаю, каждый мой сотрудник испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом, у которого небольшие зарплаты», — сказала Логинова ТАСС.
20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева дисквалифицирована на 4 года.
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что ВАДА завралось.
Источник: https://tass.ru/
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