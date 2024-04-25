Глава РУСАДА Логинова рассказала, что чувствует обиду на ВАДА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что сотрудники организации обижены на ВАДА из-за нападков в адрес России.

«Мы работаем открыто. Находимся в постоянном диалоге с ВАДА. Думаю, каждый мой сотрудник испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом, у которого небольшие зарплаты», — сказала Логинова ТАСС.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева дисквалифицирована на 4 года.

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что ВАДА завралось.