Циципас о матче против 134-й ракетки мира: «Он сводил меня с ума. Это было неприятно»

Циципас эмоционально высказался о матче против 134-й ракетки мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тяжелую победу во втором круге «Ролан Гаррос» над Зденеком Коларжем.

«Он сводил меня с ума. Это было так неприятно, он находился у каждого мяча, и это было нелегко. Коларж выкладывался каждой частью своего тела, и я хотел бы поздравить его с таким невероятным усилием», — приводит слова Циципаса Eurosport.

Матч второго круга между спортсменами продолжался 4 часа 6 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7) в пользу Циципаса.

В третьем круге турнира четвертая ракетка мира сыграет с Микаэлем Имером из Швеции.

Коларж занимает 134-е место в рейтинге ATP.