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Циципас о матче против 134-й ракетки мира: «Он сводил меня с ума. Это было неприятно»

Циципас эмоционально высказался о матче против 134-й ракетки мира во втором круге «Ролан Гаррос»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тяжелую победу во втором круге «Ролан Гаррос» над Зденеком Коларжем.

«Он сводил меня с ума. Это было так неприятно, он находился у каждого мяча, и это было нелегко. Коларж выкладывался каждой частью своего тела, и я хотел бы поздравить его с таким невероятным усилием», — приводит слова Циципаса Eurosport.

Матч второго круга между спортсменами продолжался 4 часа 6 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7) в пользу Циципаса.

В третьем круге турнира четвертая ракетка мира сыграет с Микаэлем Имером из Швеции.

Коларж занимает 134-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/roland-garros/2022/french-open-2022-stefanos-tsitsipas-given-stern-examination-before-seeing-off-impressive-zdenek-kola_sto8948474/story.shtml
Теннис
Roland Garros
Стефанос Циципас
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Циципас за 4 часа обыграл 134-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»
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