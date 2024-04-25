Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские фехтовальщики не примут участие в Олимпийских играх в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

С 26 по 28 апреля в Дифферданже состоится последний европейский квалификационный турнир к Играм-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Президент Европейской конфедерации фехтования (EFC) Джорджио Скарсо заявил, что россияне не прислали письма с объяснениями своего отсутствия.

«К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов нет. Дата регистрации прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было», — отметил Скарсо.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако организация не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов согласился со словами Ирины Винер о том, что выступление российских спортсменов на международной арене без флага и гимна является позором.