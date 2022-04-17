У ЦСКА было всего три дня отдыха.

18 апреля 2022 года стартует финальная серия КХЛ. В первом матче «Металлург» примет ЦСКА на «Металлург Арене», начало матча — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru, а еще телеканалы KHL и KHL PRIME.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 18 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом: коэффициент на победу армейцев — 2.20, примерно 44% вероятности. На успех хозяев предложена котировка 2.70 (36%). Ничья идет за 4.40 (20%).

Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 3.50;

• Ф1 (+1) — за 1.43;

• Ф2 (-1) — за 2.70;

• Ф2 (+1) — за 1.28.

Соперники по финалу прежде играли достаточно результативно. Тотал больше 3,5 шайбы можно взять за 1.34, меньше — за 3.10. Тотал больше пяти голов доступен с котировкой 2.18, меньше — за 1.64.

Самыми вероятными бомбардирами в составе «Металлурга» аналитики считают Николая Голдобина и Брендана Лайпсика: их очки можно взять с коэффициентом 2.55. В ЦСКА больше всего ожиданий от Максима Соркина: один балл от него оценен в 2.85.

«Металлург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча финала КХЛ 18 апреля 2022 года

ЦСКА неожиданно забуксовал в финале Западной конференции и разобрался со СКА только в семи матчах, хотя изначально шел большим фаворитом противостояния. «Металлург» же справился с «Трактором» в пяти встречах и получил больше отдыха перед финальной серией.

Обе команды выступают результативно: ЦСКА в серии со СКА забрасывал в среднем 2,8 шайбы за игру, «Металлург» в противостоянии с «Трактором» — 3,4 гола. Причем до финала Восточной конференции команда из Магнитогорска поучаствовала в самой результативной серии в истории Кубка Гагарина, а в регулярке забросила больше всех — 164 шайбы. Индивидуальный тотал больше 2,5 гола на «Магнитку» можно взять за 2.30, меньше — за 1.57.

Серия «Металлурга» закончилась еще 11 апреля, армейцев — 14-го. На отдых команда из Магнитогорска получила неделю, к тому же ей не приходилось никуда переезжать: последняя игра с «Трактором» прошла дома. ЦСКА из четырех дней отдыха затратил много времени на дорогу: финальный матч со СКА разыгрывался в Санкт-Петербурге, а финал начнется в Магнитогорске.

Серия для «Металлурга» стартует на родной арене: в регулярке «Магнитка» оказалась лучшей командой по игре дома — набрала 79,5% очков, выиграла 17 встреч и проиграла всего пять (одну — в овертайме). ЦСКА неплохо выступал в гостях: набрал 67,4% баллов с 14 победами (только семь — в основное время) и семью поражениями.

При этом единственную неудачу в серии с «Трактором» команда Ильи Воробьева потерпела на домашнем льду в сумасшедшем матче, который закончился со счетом 4:6.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

В первой встрече положение «Металлурга» выглядит более предпочтительным: команда больше отдохнула перед финалом и играет дома. В поздних стадиях плей-офф фактор родной арены зачастую становится важнейшим, тем более в финале, когда поддержка трибун действительно заряжает. «Магнитка» кажется фаворитом хотя бы в начале серии, дальше будет сложнее. Но на первую игру состояние хозяев более выигрышное.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом овертайма за коэффициент 2.10.