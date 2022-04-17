«Металлург» — ЦСКА: Федорову снова придется отыгрываться
18 апреля 2022 года стартует финальная серия КХЛ. В первом матче «Металлург» примет ЦСКА на «Металлург Арене», начало матча — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru, а еще телеканалы KHL и KHL PRIME.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 18 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом: коэффициент на победу армейцев — 2.20, примерно 44% вероятности. На успех хозяев предложена котировка 2.70 (36%). Ничья идет за 4.40 (20%).
Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой.
• Ф1 (-1) идет за 3.50;
• Ф1 (+1) — за 1.43;
• Ф2 (-1) — за 2.70;
• Ф2 (+1) — за 1.28.
Соперники по финалу прежде играли достаточно результативно. Тотал больше 3,5 шайбы можно взять за 1.34, меньше — за 3.10. Тотал больше пяти голов доступен с котировкой 2.18, меньше — за 1.64.
Самыми вероятными бомбардирами в составе «Металлурга» аналитики считают Николая Голдобина и Брендана Лайпсика: их очки можно взять с коэффициентом 2.55. В ЦСКА больше всего ожиданий от Максима Соркина: один балл от него оценен в 2.85.
«Металлург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча финала КХЛ 18 апреля 2022 года
ЦСКА неожиданно забуксовал в финале Западной конференции и разобрался со СКА только в семи матчах, хотя изначально шел большим фаворитом противостояния. «Металлург» же справился с «Трактором» в пяти встречах и получил больше отдыха перед финальной серией.
Обе команды выступают результативно: ЦСКА в серии со СКА забрасывал в среднем 2,8 шайбы за игру, «Металлург» в противостоянии с «Трактором» — 3,4 гола. Причем до финала Восточной конференции команда из Магнитогорска поучаствовала в самой результативной серии в истории Кубка Гагарина, а в регулярке забросила больше всех — 164 шайбы. Индивидуальный тотал больше 2,5 гола на «Магнитку» можно взять за 2.30, меньше — за 1.57.
Серия «Металлурга» закончилась еще 11 апреля, армейцев — 14-го. На отдых команда из Магнитогорска получила неделю, к тому же ей не приходилось никуда переезжать: последняя игра с «Трактором» прошла дома. ЦСКА из четырех дней отдыха затратил много времени на дорогу: финальный матч со СКА разыгрывался в Санкт-Петербурге, а финал начнется в Магнитогорске.
Серия для «Металлурга» стартует на родной арене: в регулярке «Магнитка» оказалась лучшей командой по игре дома — набрала 79,5% очков, выиграла 17 встреч и проиграла всего пять (одну — в овертайме). ЦСКА неплохо выступал в гостях: набрал 67,4% баллов с 14 победами (только семь — в основное время) и семью поражениями.
При этом единственную неудачу в серии с «Трактором» команда Ильи Воробьева потерпела на домашнем льду в сумасшедшем матче, который закончился со счетом 4:6.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА
В первой встрече положение «Металлурга» выглядит более предпочтительным: команда больше отдохнула перед финалом и играет дома. В поздних стадиях плей-офф фактор родной арены зачастую становится важнейшим, тем более в финале, когда поддержка трибун действительно заряжает. «Магнитка» кажется фаворитом хотя бы в начале серии, дальше будет сложнее. Но на первую игру состояние хозяев более выигрышное.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом овертайма за коэффициент 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0