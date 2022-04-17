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«Металлург» — ЦСКА: Федорову снова придется отыгрываться

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА 18 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Константин Окулов (ЦСКА).
У ЦСКА было всего три дня отдыха.

18 апреля 2022 года стартует финальная серия КХЛ. В первом матче «Металлург» примет ЦСКА на «Металлург Арене», начало матча — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru, а еще телеканалы KHL и KHL PRIME.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 18 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом: коэффициент на победу армейцев — 2.20, примерно 44% вероятности. На успех хозяев предложена котировка 2.70 (36%). Ничья идет за 4.40 (20%).

Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 3.50;

• Ф1 (+1) — за 1.43;

• Ф2 (-1) — за 2.70;

• Ф2 (+1) — за 1.28.

Соперники по финалу прежде играли достаточно результативно. Тотал больше 3,5 шайбы можно взять за 1.34, меньше — за 3.10. Тотал больше пяти голов доступен с котировкой 2.18, меньше — за 1.64.

Самыми вероятными бомбардирами в составе «Металлурга» аналитики считают Николая Голдобина и Брендана Лайпсика: их очки можно взять с коэффициентом 2.55. В ЦСКА больше всего ожиданий от Максима Соркина: один балл от него оценен в 2.85.

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«Металлург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча финала КХЛ 18 апреля 2022 года

ЦСКА неожиданно забуксовал в финале Западной конференции и разобрался со СКА только в семи матчах, хотя изначально шел большим фаворитом противостояния. «Металлург» же справился с «Трактором» в пяти встречах и получил больше отдыха перед финальной серией.

Обе команды выступают результативно: ЦСКА в серии со СКА забрасывал в среднем 2,8 шайбы за игру, «Металлург» в противостоянии с «Трактором» — 3,4 гола. Причем до финала Восточной конференции команда из Магнитогорска поучаствовала в самой результативной серии в истории Кубка Гагарина, а в регулярке забросила больше всех — 164 шайбы. Индивидуальный тотал больше 2,5 гола на «Магнитку» можно взять за 2.30, меньше — за 1.57.

Серия «Металлурга» закончилась еще 11 апреля, армейцев — 14-го. На отдых команда из Магнитогорска получила неделю, к тому же ей не приходилось никуда переезжать: последняя игра с «Трактором» прошла дома. ЦСКА из четырех дней отдыха затратил много времени на дорогу: финальный матч со СКА разыгрывался в Санкт-Петербурге, а финал начнется в Магнитогорске.

Серия для «Металлурга» стартует на родной арене: в регулярке «Магнитка» оказалась лучшей командой по игре дома — набрала 79,5% очков, выиграла 17 встреч и проиграла всего пять (одну — в овертайме). ЦСКА неплохо выступал в гостях: набрал 67,4% баллов с 14 победами (только семь — в основное время) и семью поражениями.

При этом единственную неудачу в серии с «Трактором» команда Ильи Воробьева потерпела на домашнем льду в сумасшедшем матче, который закончился со счетом 4:6.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

В первой встрече положение «Металлурга» выглядит более предпочтительным: команда больше отдохнула перед финалом и играет дома. В поздних стадиях плей-офф фактор родной арены зачастую становится важнейшим, тем более в финале, когда поддержка трибун действительно заряжает. «Магнитка» кажется фаворитом хотя бы в начале серии, дальше будет сложнее. Но на первую игру состояние хозяев более выигрышное.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом овертайма за коэффициент 2.10.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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Динамо

 11
П
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Краснодар

 6
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Локомотив

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Зенит

 6
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

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