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«Ювентус» — «Милан»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Милан» 27 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Давиде Калабрия («Милан»).
Фото Global Look Press

В центральном матче 34-го тура серии А встретятся третья и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Милан». Команды столкнутся 27 апреля на «Альянц Стадиум» в Турине. Стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Италия. Серия А. 34-й тур
27 апр, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у туринцев больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно 47% вероятности. Успех «Милана» оценен в 3.85 (25%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Раздел очков предложен с котировкой 3.55 (28%).

Рынок на непоражение подопечных Стефано Пиоли доступен за 1.80.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают превосходство «Юве»:

• 1:1 — за 5.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 8.00.

Аркадиуш Милик (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Милан»: россонери в прошлом туре отдали чемпионство «Интеру»

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Вероятность увидеть обмен результативными попаданиями оценена в 1.77, обратный вариант предложен за 2.05.

Комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча дан за 2.19.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
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Краснодар

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Динамо

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Квинси Промес

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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