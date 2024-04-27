«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: команда Клоппа все дальше от чемпионской гонки
«Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ отправится на выезд в Лондон, где встретится с «Вест Хэмом». Игра пройдет 27 апреля на Олимпийском стадионе и начнется в 14.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Энтони Тейлором. В России легально не показывают чемпионат Англии.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, мерсисайдцы — серьезные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» можно взять за 5.60 (16%), даже ничья идет с чуть меньшим коэффициентом 5.20 (19%).
Вероятность того, что хозяева не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.70.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество подопечных Юргена Клоппа:
• 2:1 — за 7.80;
• 2:0 — за 9.20;
• 1:1 — за 9.40.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 3.5 — за 1.87.
Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.45, обратный вариант дан за 2.59.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Лондонцы практически не побеждают весной: в предыдущих 11 матчах во всех турнирах выиграли всего дважды, а к предстоящему поединку подошли после четырех безуспешных игр (три поражения). В минувшем туре парни Дэвида Мойеса крупно влетели «Кристал Пэлас» (2:5). Клуб уже объявил об уходе главного тренера в конце сезона.
Гости наскребли две победы в шести прошлых встречах во всех соревнованиях и практически устранились из чемпионской гонки. Но все же «Вест Хэм» остается очень удобным соперником для «Ливерпуля» — красные оказались сильнее в девяти недавних разборках из 10. В первом круге текущего чемпионата мерсисайдцы без проблем разгромили «молотобойцев» (5:1).
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3