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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: команда Клоппа все дальше от чемпионской гонки

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 27 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ отправится на выезд в Лондон, где встретится с «Вест Хэмом». Игра пройдет 27 апреля на Олимпийском стадионе и начнется в 14.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Энтони Тейлором. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 14:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, мерсисайдцы — серьезные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» можно взять за 5.60 (16%), даже ничья идет с чуть меньшим коэффициентом 5.20 (19%).

Вероятность того, что хозяева не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.70.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество подопечных Юргена Клоппа:

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.20;

• 1:1 — за 9.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 3.5 — за 1.87.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.45, обратный вариант дан за 2.59.

Мохамед Салах и&nbsp;Харви Эллиотт (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» обязан громить «Вест Хэм», чтобы окончательно не выпасть из гонки за титул. Хорошо, что «молотки» — удобный клиент

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Лондонцы практически не побеждают весной: в предыдущих 11 матчах во всех турнирах выиграли всего дважды, а к предстоящему поединку подошли после четырех безуспешных игр (три поражения). В минувшем туре парни Дэвида Мойеса крупно влетели «Кристал Пэлас» (2:5). Клуб уже объявил об уходе главного тренера в конце сезона.

Гости наскребли две победы в шести прошлых встречах во всех соревнованиях и практически устранились из чемпионской гонки. Но все же «Вест Хэм» остается очень удобным соперником для «Ливерпуля» — красные оказались сильнее в девяти недавних разборках из 10. В первом круге текущего чемпионата мерсисайдцы без проблем разгромили «молотобойцев» (5:1).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.71.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
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