«Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ отправится на выезд в Лондон, где встретится с «Вест Хэмом». Игра пройдет 27 апреля на Олимпийском стадионе и начнется в 14.30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Энтони Тейлором. В России легально не показывают чемпионат Англии.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, мерсисайдцы — серьезные фавориты: их победа предложена с котировкой 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» можно взять за 5.60 (16%), даже ничья идет с чуть меньшим коэффициентом 5.20 (19%).

Вероятность того, что хозяева не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.70.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество подопечных Юргена Клоппа:

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.20;

• 1:1 — за 9.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 3.5 — за 1.87.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.45, обратный вариант дан за 2.59.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Лондонцы практически не побеждают весной: в предыдущих 11 матчах во всех турнирах выиграли всего дважды, а к предстоящему поединку подошли после четырех безуспешных игр (три поражения). В минувшем туре парни Дэвида Мойеса крупно влетели «Кристал Пэлас» (2:5). Клуб уже объявил об уходе главного тренера в конце сезона.

Гости наскребли две победы в шести прошлых встречах во всех соревнованиях и практически устранились из чемпионской гонки. Но все же «Вест Хэм» остается очень удобным соперником для «Ливерпуля» — красные оказались сильнее в девяти недавних разборках из 10. В первом круге текущего чемпионата мерсисайдцы без проблем разгромили «молотобойцев» (5:1).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.71.

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