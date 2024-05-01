Кроос отдал великую голевую в Лиге чемпионов. В 34 он проводит один из лучших сезонов в карьере

Семья, жажда трофеев и уважение «Реала» заставляют его не торопиться на пенсию.

После абсолютно гениального паса Тони Крооса открывшему счет Винисиусу Жуниору почему-то первой пришла на ум не имевшая прямого отношения к мюнхенской игре мысль. А кто-то помнит, что год назад немецкий полузащитник (в очередной раз) размышлял о своем будущем в «Реале» и далеко не сразу принял решение остаться?!

Смена поколений в Мадриде идет полным ходом, а число молодых и полных сил конкурентов увеличивается. Расцвел Вальверде, пришли Тшуамени с Камавингой, поражает Беллингем. Однако Кроос в свои 34 все равно в полном порядке. Карло Анчелотти — а он знает Тони десять лет — говорит, что немец за это время вообще не растерял своих качеств и, возможно, проводит лучший сезон в изменившейся и очень энергичной команде.

Слушая это, а также видя игру Крооса, понимаешь всю мудрость папы Карло. Поменяв прошлым летом схему на 4-3-1-2, итальянец убил одним выстрелом даже не двух, а сразу трех зайцев. Во-первых, компенсировал расставание с Бензема сменой ролей Винисиуса и Родриго. Во-вторых, раскрыл новые грани таланта Беллингема, который на вершине ромба в средней линии обнаружил у себя бомбардирский талант. Наконец, увеличив число полузащитников, сохранил позиции архитектора мадридский игры Крооса.

Он все еще нужен Мадриду, и когда главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо сообщил, что на уже согласованном новом контракте не хватает только подписей, у многих это вызвало вздох облегчения и радость. От простых болельщиков «Реала» до родных Крооса. Год назад, когда Тони тоже был в раздумьях, по его шутливой версии решающими оказались слова супруги: «Делай, что хочешь». А больше всего футболиста тронуло (до мурашек) сообщение дедушки, который написал: «Спасибо, что продолжаешь играть».

Тони Кроос. Фото AFP

В этот раз слово взяла мама игрока, которая хотела, чтобы сын не останавливался этим летом. «Его продление? Это сделало бы счастливыми его тренера, его товарищей по команде и, я думаю, Леона (его сына) и многих других. Но в конце концов он должен быть счастлив, поэтому он сам все решает. Он решит, чего хочет, и мы примем это», — сказала Биргит Крамер.

Эти слова были настолько важны для болельщиков, что выступление мамы пришлось комментировать даже Анчелотти. «Мы всегда должны уважать наших родителей, а это то, чего не хватает нынешнему поколению. Но это решение, которое Тони примет в нужное время и правильным способом», — в полушутливой манере заметил Карло и добавил, что если игрок все же решит в такой невероятной форме спустя несколько месяцев повесить бутсы на гвоздь, то у него есть характер и яйца.

«Реал», который всегда подкупал Крооса своим уважительным отношением, или окончание карьеры — иных вариантов Тони никогда не рассматривал. Никакой Саудовской Аравии или МЛС. Никакого возвращения в «Баварию», где его недостаточно ценили и больше верили в Марио Гетце. Поэтому новоиспеченный чемпион мира перешел в «Реал» за смехотворные даже для 2014 года 25 миллионов евро. А время спустя агент игрока Фолькер Шрут рассказывал, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес назвал тот трансфер сделкой века.

Тут даже спорить не о чем при 21 трофее Крооса с момента переезда в Мадрид. Удивительно, кстати, что при четырех триумфах в Лиге чемпионов только прошлой весной немцу наконец покорился Кубок Испании. И это далеко не конец, потому что Кроос удивляет не только окружающих, но и самого себя. Восемь лет назад он говорил, что к моменту окончания срока последнего длинного контракта ему будет 32 года, и это прекрасное время для окончания карьеры.

Тони всегда повторял, что играть до 38 лет (привет Модричу) — не для него. И заканчивать, проводя большую часть времени на скамейке, он тоже не хочет. Поэтому после сумасшедшего сезона-2021/22, в котором «Реал» взял все золото мира, немец подписывает только годичные контракты. Держит паузу до весны, оценивает собственное состояние и только потом принимает решение. Прошлым летом Тони признался, что он по-прежнему наслаждается футболом и жаждет титулов. Как минимум до двух новых трофеев буквально пара шагов.

А потом будет еще один — скорее всего, последний год, в течение которого мы сможем наслаждаться игрой великого мастера. Если он, конечно, не передумает, как уже случилось со сборной в преддверии домашнего Евро. И в своем нынешнем состоянии Кроос вполне может приехать на родину шестикратным (один Кубок был с «Баварией») победителем Лиги чемпионов.