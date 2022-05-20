«Нам не хватило шести минут, чтобы поднять кубок». Интервью главного тренера «Магнитки» Воробьева

Илья Воробьев — о поражении в финале Кубка Гагарина от ЦСКА , предложениях от других клубов, деталях комплектования нового состава и талантливой молодежи.

Ищем иностранного вратаря

— Вы проиграли ЦСКА в финале, хотя вели в серии 3-1. Что бы сейчас исправили, если б была возможность?

— Я разговаривал с ребятами после каждой игры, видел, что мы идем не в том направлении. Может быть, где-то звенья поменял, но по большому счету все в голове сидело. В пятом матче нам не хватило шести минут, чтобы поднять кубок.

— То есть дело в психологии каждого отдельно взятого спортсмена?

— На мой взгляд, да. Мы не прошли до конца еще этот путь, чтобы быть ментально готовыми. Хотя по ходу плей-офф были моменты, когда ребята очень сильно поднялись и в своей игре, и в мужественности, и в психологии. В большей степени это проявилось в серии с «Авангардом». А в серии с ЦСКА немного не хватило.

— Вы говорили, что хотите сохранить команду, но уже есть потери. Вы уверены, что сможете сохранить игровой стиль?

— Да, Миша Пашнин ушел. Но я все-таки надеюсь, что 80-90 процентов состава мы сохраним. У многих ребят был хороший сезон, и логично, что они просят повышения зарплат. Но у нас есть потолок, в рамках которого мы должны работать.

— Что известно по поводу вратарей?

— Мы ищем иностранца, сейчас это непросто.

— Насколько сильно вас подкосил отъезд помощника Виктора Игнатьева?

— Подкосил. Мы были на связи, общались. У нас самый небольшой тренерский состав. Поставили на лавку тренера вратарей, потому что без него нас было бы вообще двое — смешновато для финала КХЛ. Ищем специалистов ему на смену. Как говорил Генри Форд: «Категория людей В набирает людей уровня С, чтобы казаться лучше. А категория уровня А — набирает людей уровня А+, чтобы становиться сильнее».

— А с Френчем (ассистент Воробьева. — Прим. «СЭ») ведете переговоры?

— У него на руках контракт, который он увез с собой. Будет советоваться с семьей.

— Что чувствуете спустя две недели после окончания финала?

— Боль.

— До сих пор? Все-таки вы дошли до финала, некоторые клубы вообще не попали в плей-офф.

— Если бы в начале сезона нам сказали, что в финале мы проиграем в седьмой игре, были бы довольны. Но учитывая, что мы вели 3-1 и были в нескольких минутах от кубка, — это очень обидно.

— Голдобин и Дронов рассматривают предложения из НХЛ. Есть ли дедлайн по времени принятия решения?

— Дедлайна нет, права принадлежат нам. Естественно, мы хотим видеть их в составе. Сергей Гомоляко (генеральный менеджер «Магнитки». - Прим. «СЭ») будет с ними разговаривать, я тоже подключусь.

Илья Воробьев с игроками «Металлурга». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Говорят, что Гомоляко был недоволен тем, что вы мало подключаете молодежь.

— У нас много играют Дронов, Минулин, Коробкин — пусть они не так молоды, но это воспитанники «Металлурга». Я с ними работал еще в первый приход в клуб. Конфликта с руководством на эту тему не было. Тот же Юров проходит свой путь. Парень родился 22 декабря 2003 года — то есть это почти 2004 год. В одной игре я его поставил на 10 минут, и он травмировал плечо. Ему надо массы набирать, чтобы играть и толкаться с мужиками. Нет молодых и старых, важно, готов ты или нет.

— Планируете ли подключать кого-то из «Стальных лис»?

— Если они берут эту высоту, то я только за. На этой предсезонке у нас специально будет три турнира, чтобы посмотреть молодежь. Мы рассчитываем на ребят и будем их привлекать.

— Кто-то из иностранцев сказал, что точно не вернется?

— Олкинуора. Канадцы — нет. У Карри и Лайпсика есть контракты, Майе готов приехать.

— А Виделль?

— Мы думаем, но ищем и другие варианты.

— Будете ли вы активно работать над трансфером Жафярова?

— Пару месяцев был вариант, но мы рассчитываем, что у нас на эту роль есть Голдобин.

— Вы подписали новый контракт с «Магниткой». Что было ключевым при переговорах?

— Агент занимался этим. Во время плей-офф у меня было несколько предложений из других команд. Неправильно было бы вести переговоры в то время, как мы боролись за кубок. И после окончания плей-офф мы уже быстро договорились с «Магниткой».

— Насколько вероятно возвращение Самсонова из «Вашингтона»?

— Маловероятно. Контракт заканчивается, но, по нашей информации, он хочет там остаться.

У меня на лавке никто просто так не сидит

— Что вас подтолкнуло к смене игрового стиля?

— Мы знали, что лига будет менять правила. Идея эта была давно, вопрос был в качестве игроков. Это стало легче реализовать в силу правил. Я разговаривал с Полом Морисом, работавшим в «Металлурге» и «Виннипеге» — все идет из НХЛ, где во главу ставится скорость. Там игроки не только быстрые, но высокие и мощные, способные при этом действовать на больших скоростях. Необходимы три составляющие: техника, движение и умение быстро мыслить.

— Почему из российских тренеров рискуете только вы, например, снимая вратаря, когда уступаете в три шайбы?

— Это был плей-офф. Надо хотя бы постараться вытащить матч. Бороться надо до конца и в регулярном чемпионате. Но у нас в клубах есть некоторые руководители, которые запрещают это делать. Для них лучше проиграть 0:1, чем 0:3. Хотя какая разница? Мне непонятно.

— «Металлург» разгромно уступил в первых матчах серии против «Авангарда». Что нужно было сделать, чтобы вернуть уверенность своей команде?

— В той серии вопрос был в самоотдаче. Я перед первой игрой говорил ребятам, что надо выйти на другой уровень, и после нее. «Авангард» блокирует очень много бросков. После двух поражений до них дошло, сколько надо приложить усилий, чтобы обыграть такого соперника. Это чемпионская команда, у которой есть характер. Она не ломается. Собрания внутри «Металлурга» до начала и по ходу серии помимо тактики были посвящены именно этому. Мы не выжимаем из себя силы на 120 процентов.

— Почему у вас в команде во время тренировки нельзя стоять с мобильным телефоном возле площадки?

— Что за бардак? Люди у меня потеют, работают, тренируются, а кто-то рядом стоит с мобильным телефоном и шлет любовные эсэмэски. Меня это тоже касается. У меня на лавке во время тренировки никто просто так не сидит. Это мелочи и детали, которые имеют значение. Если вы посмотрите на НХЛ, то там персонал стоит подтянутый, в резиновых перчатках, если надо, и готов ко всему.

— В НХЛ главные тренеры почти никогда не радуются заброшенным шайбам. Вы же иногда устраиваете праздник из каждого гола на потеху всем.

— Не все золото, что блестит. Не стоит брать из НХЛ все подряд. Радоваться голам — это мое правило.

— Нам это нравится. Вы пересматриваете эпизоды из игр, когда эмоционально реагируете?

— Первый раз смех начался, когда я постучал Голдобина по голове. Я не должен был этого делать, но сейчас объясню ситуацию. Мы перед тем матчем играли со «Спартаком», когда он сделал удар ногой, как в футболе, теперь против «Сибири» попытался нанести сопернику колющий удар клюшкой. Я это на видео смотрю и показываю ему: что ты делаешь?! Получишь удаление до конца матча. Может, играть не хочешь? «Ой, нет, я все понял», — отвечает Николай. Поэтому я и постучал ему по голове, чтобы дошло. Сработало же. Это был первый мем, который мне начали присылать отовсюду.

Остальное я никогда не анализировал и не буду. Ты проживаешь 60 минут или больше на скамейке. Это отдельная жизнь, в которой ты все ставишь на карту, чтобы выиграть. Какими методами, кого заводишь — уже другой момент. С нынешней командой, которая на эти вещи правильно реагирует, работает. Были разные случаи с другими командами. Стараешься их завести, а они закрепощаются, начинают бояться играть и сделать ошибку. Все начинает рушиться. А тут сделал что-то неординарное для тренера, ребята завелись, и мы вытащили матч. Но никогда специально приемы не разрабатывал, они приходят в голову мимолетно.

В игре с Омском, когда ударили в голову Кошелеву, у меня до этого внутри сидело, что зрители должны нас больше поддерживать, а не сидеть академично и смотреть хоккей. Не дали нарушение, и я попытался болельщиков взбодрить, чтобы не только мы, но и арена немного завелась.

— Жест с удочкой, показанный на камеру, для чего был предназначен?

— Для «рыбки», чтобы народ просто так на лед не падал. Тут была легкая импровизация.

К Голдобину нужен подход

— Тяжело пришлось вам работать с Николаем Голдобиным, который считается необычным человеком из-за своей манеры одеваться?

— Он ярко одевается — есть в нем такая черта. Тут надо сказать о двух вещах. Когда мы его подписывали, то собирали информацию о нем из ЦСКА и Северной Америки. Нам сказали, что к нему нужен подход. Особенный парень. С ним надо много общаться и иногда аккуратно подталкивать. Использовать кнут и пряник. Слава богу, что удалось найти ключ к этому игроку.

— Леонид Вайсфельд считает, что Голдобин может вытащить матч, а когда именно он это сделает в следующий раз — никто не знает. Но в этом сезоне у Николая ярких игр было больше, чем проходных.

— Да, он вышел на другой уровень и провел сезон ровно. Хотя был матч с «Динамо», когда он забил три, и Леонид Владленович высказал свое мнение. Если бы Голдобин в каждой игре по хет-трику делал, я был бы не против. Реальность другая. При этом он один из лучших бомбардиров команды и по лиге в целом хорошо себя проявил.

— В бойцовских качествах и игре в обороне прибавил?

— Не скажу, что Николай стал форвардом оборонительного плана, но в этом компоненте он добавляет, так же как и в ментальной жесткости.

— Вы обрадовались, когда легко получили из ЦСКА Лайпсика?

— Команды строятся немного по-разному. Под наш стиль он подходит, под ЦСКА — скорее нет. То же самое и про Голди можно сказать.

— Почему вы не показывали «удочку», когда Голдобин в финале валялся?

— Пусть пришлют видео, я с ним поговорю обязательно, чтобы больше такого не было.

— Чего не хватило Коростелеву, который ярко начал сезон, но под конец перестал в состав проходить?

— Работаем над тем, чтобы он играл стабильнее. Этот сезон у него уже вышел приличнее, чем раньше. Еще у него травма голеностопа была, которая немного помешала.

— Юрова, у которого еще год контракта, могут выбрать на ближайшем драфте НХЛ в первом раунде. Не думали о том, что его можно отпустить в Северную Америку, раз ему мало доверяете?

— Хорошо там, где нас нет. Все зависит от него — возьмет он высоту, необходимую для того, чтобы выходить в основном составе, будет играть. Мне звонил его агент, интересовался. А я дал Юрову десять минут отыграть, а в следующем матче он столько уже не может. Говорил с ним о том, что ему надо делать летом — немного подкачаться. Буду рад, если он все правильно сделает. Мы планируем, что в следующем сезоне Юров будет играть в основном составе.

— Вам доставляет проблемы, что у «Металлурга» снова не будет чистого фарм-клуба в ВХЛ?

— В связи с текущей ситуацией понятно, почему его не будет. Но ребята 2003-2004 годов рождения, которые у нас есть в МХЛ, растут очень интересные. В этой связи было бы неплохо иметь свой фарм-клуб, когда ты можешь сам ставить ему задачи. Пока же работаем, как и раньше, — отправляем игроков в клуб ВХЛ, с которым есть договор о сотрудничестве.

Илья Воробьев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какой была роль в успехе команды спортивного директора Сергея Гомоляко?

— У нас появилась полноценная скаутская служба, которой раньше было. До этого работал только Постников и еще я ночами смотрел хоккей. Теперь ребята просматривают игроков и собирают о них всю информацию. У нас работают три человека — один из них только по школе. Сергей Юрьевич тоже ищет игроков, общается с агентами, а потом мы все вместе принимаем решение по конкретной кандидатуре.

— Голосованием?

— В этом сезоне у нас не было явного несогласия по отдельным игрокам. Сначала скауты подбирают кандидатов, потом Гомоляко вместе с ними оценивает потенциальных новичков. Мы же, в свою очередь, обсуждаем предложенные варианты внутри тренерского штаба. Потом уже идет разговор один на один с Сергеем Юрьевичем, и принимается финальное решение.

— У вас нет проблем с тем, что Гомоляко может зайти в раздевалку и «напихать» какому-то хоккеисту?

— С этим проблем нет. Он сам играл в хоккей, видит какие-то вещи, поэтому и «пихает». Если бы это был посторонний человек, то другое дело.

— Как смотрите на массовую закупку «Ак Барса»?

— Как тренер ты пытаешься собрать лучшую команду и лучших игроков, которых можешь. Шипачев и Войнов — отличное пополнение. Это мастеровитые игроки с опытом. Но что из этого получится? Это уже проблема «Ак Барса», ведь вырастают давление и ожидания.