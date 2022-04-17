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«Барселона» — «Кадис»: каталонцы отыграются на аутсайдере за позор в Лиге Европы

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис» 18 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
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Усман Дембеле, «Барселона».
Фото Global Look Press
18-й команде лиги не поздоровится.

«Барселона» после болезненного поражения в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» постарается искупить вину перед болельщиками. На пути — скромнейший «Кадис». Игра 32-го тура примеры состоится 18 апреля 2022 года на «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Встречу, которую в прямом эфире покажет Okko Спорт, обслужит арбитр Сантьяго Хайме Латре.

Испания. Лига 1. 32-й тур
18 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Кадис

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Кадис» 18 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предупреждают поклонников «Кадиса» — ничего хорошего ждать от матча против «Барселоны» не стоит. На победу каталонцев выставлен скромнейший коэффициент 1.23, что составляет 81% вероятности. Большая котировка доступна на ничью (6.50, 15%), а на гостей она вообще заоблачная — 14.5 (4%).

Даже ставка на победу «Кадиса» с форой, исходя из цифр, выглядит сомнительно: на Ф2 (+1.5) коэффициент 2.27, а на то, что андалусийцы не проиграют, — 4.50.

Что до забитых мячей, то общий тотал больше 2,5 гола за 1.59 выглядит довольно сладко. Но так как каталонцы будут настроены ломать и крушить, то можно взять и тотал больше 3,5 мяча за 2.55.

Коэффициент 2.10 не дает «Кадису» особых шансов даже на один гол, а «обе забьют» за 2.30 — вообще из области фантастики.

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Пенальти или удаление? Все это может случиться, потому что в составе каталонцев наверняка появятся и Дембеле, и Адама Траоре: эти быстроногие дриблеры могут добиться чего угодно. Кстати, на 11-метровый в матче коэффициент 2.55, на красную карточку — 4.70.

«Барселона» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 32-го тура ла лиги 18 апреля 2022 года

Вероятно, только скептики ожидали, что «Барса» так бесславно завершит борьбу за единственный доступный трофей в этом сезоне. «Айнтрахт», который идет девятым в Бундеслиге и забивает в среднем чуть больше мяча за игру, огорошил каталонцев сразу тремя голами. В результате 12 добавленных минут и многочисленные попытки хозяев продавить соперника в конце матча ни к чему толком не привели.

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Вылет из еврокубка сильно упростил «Барселоне» жизнь в конце сезона, но в то же время оставил ее на полтора месяца без цели. Играть нужно только в чемпионате, но добраться до золота никак не получится — «Реал» впереди на 12 очков, которые потенциально могут превратиться в девять (у каталонцев есть игра в запасе). И все же отыграть такое отставание за семь туров до финиша почти нереально.

С другой стороны, у Хави будет больше времени и возможностей перед следующим сезоном, чтобы прокачать команду и довести ее до идеала. Например, привить понимание, что каждая игра важна и что включаться нужно с первых минут, а не когда тебе уже накидали в сетку и предстоит отыгрываться. Все же видели, как качественно каталонцы забегали за 20 минут до завершения матча с «Айнтрахтом»?

В этом смысле неплохо было бы пообщаться с нападающими и поработать над их реализацией. В действиях Дембеле, Обамеянга и других игроков атаки много интересных и ярких решений, но они не так часто, как этого хотелось бы фанатам и тренерам, приводят к голам. Сейчас, например, каталонцы делают в среднем два гола за игру в Ла Лиге, и этот показатель сильно ниже, чем в прошлые годы (конечно, тогда в команде был Месси, но...). Так что, может, и «Кадис» спасется, получив меньше 2,5 мяча. На такой исход коэффициент 1.75.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис»

На самом деле в предстоящей игре все должны решить обида и заряженность. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже выразил сожаление поведением и поддержкой болельщиков в матче ЛЕ, которых разделали песнями и чантами немецкие фанаты. Зрителям нужна энергия и позитивное отношение игроков к игре и клубу — в матче против аутсайдера, который чередует победы с ничьими, самое время доказать, чего стоят парни в сине-гранатовой форме.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.68.

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