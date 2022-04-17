«Барселона» — «Кадис»: каталонцы отыграются на аутсайдере за позор в Лиге Европы
«Барселона» после болезненного поражения в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» постарается искупить вину перед болельщиками. На пути — скромнейший «Кадис». Игра 32-го тура примеры состоится 18 апреля 2022 года на «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Встречу, которую в прямом эфире покажет Okko Спорт, обслужит арбитр Сантьяго Хайме Латре.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Кадис» 18 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предупреждают поклонников «Кадиса» — ничего хорошего ждать от матча против «Барселоны» не стоит. На победу каталонцев выставлен скромнейший коэффициент 1.23, что составляет 81% вероятности. Большая котировка доступна на ничью (6.50, 15%), а на гостей она вообще заоблачная — 14.5 (4%).
Даже ставка на победу «Кадиса» с форой, исходя из цифр, выглядит сомнительно: на Ф2 (+1.5) коэффициент 2.27, а на то, что андалусийцы не проиграют, — 4.50.
Что до забитых мячей, то общий тотал больше 2,5 гола за 1.59 выглядит довольно сладко. Но так как каталонцы будут настроены ломать и крушить, то можно взять и тотал больше 3,5 мяча за 2.55.
Коэффициент 2.10 не дает «Кадису» особых шансов даже на один гол, а «обе забьют» за 2.30 — вообще из области фантастики.
Пенальти или удаление? Все это может случиться, потому что в составе каталонцев наверняка появятся и Дембеле, и Адама Траоре: эти быстроногие дриблеры могут добиться чего угодно. Кстати, на 11-метровый в матче коэффициент 2.55, на красную карточку — 4.70.
«Барселона» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 32-го тура ла лиги 18 апреля 2022 года
Вероятно, только скептики ожидали, что «Барса» так бесславно завершит борьбу за единственный доступный трофей в этом сезоне. «Айнтрахт», который идет девятым в Бундеслиге и забивает в среднем чуть больше мяча за игру, огорошил каталонцев сразу тремя голами. В результате 12 добавленных минут и многочисленные попытки хозяев продавить соперника в конце матча ни к чему толком не привели.
Вылет из еврокубка сильно упростил «Барселоне» жизнь в конце сезона, но в то же время оставил ее на полтора месяца без цели. Играть нужно только в чемпионате, но добраться до золота никак не получится — «Реал» впереди на 12 очков, которые потенциально могут превратиться в девять (у каталонцев есть игра в запасе). И все же отыграть такое отставание за семь туров до финиша почти нереально.
С другой стороны, у Хави будет больше времени и возможностей перед следующим сезоном, чтобы прокачать команду и довести ее до идеала. Например, привить понимание, что каждая игра важна и что включаться нужно с первых минут, а не когда тебе уже накидали в сетку и предстоит отыгрываться. Все же видели, как качественно каталонцы забегали за 20 минут до завершения матча с «Айнтрахтом»?
В этом смысле неплохо было бы пообщаться с нападающими и поработать над их реализацией. В действиях Дембеле, Обамеянга и других игроков атаки много интересных и ярких решений, но они не так часто, как этого хотелось бы фанатам и тренерам, приводят к голам. Сейчас, например, каталонцы делают в среднем два гола за игру в Ла Лиге, и этот показатель сильно ниже, чем в прошлые годы (конечно, тогда в команде был Месси, но...). Так что, может, и «Кадис» спасется, получив меньше 2,5 мяча. На такой исход коэффициент 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис»
На самом деле в предстоящей игре все должны решить обида и заряженность. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже выразил сожаление поведением и поддержкой болельщиков в матче ЛЕ, которых разделали песнями и чантами немецкие фанаты. Зрителям нужна энергия и позитивное отношение игроков к игре и клубу — в матче против аутсайдера, который чередует победы с ничьими, самое время доказать, чего стоят парни в сине-гранатовой форме.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0