Адвокат Жорин: «У РФ немало шансов, что дубайская юстиция выдаст Промеса нашей стране»
Адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о закрытии дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае.
«Закрытое дело о ДТП в Дубае не повлияет на решение дубайских властей о выдаче футболиста либо в одну, либо в другую страну, — сказал Жорин «СЭ». — Напротив, если бы дело было не закрыто и его бы признали виновным по делу о ДТП в Дубае и назначили бы ему наказание исправительной работой, к примеру, то в этом случае его бы никуда не выдали до того момента, пока бы он это наказание не отбыл. Учитывая, что дело о ДТП закрыто, фактически у дубайских властей пропала преграда, чтобы выдать Промеса в одну из двух стран».
Также адвокат спрогнозировал вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды.
«По сути, на чаше правосудия со стороны Нидерландов — это тяжесть преступления (контрабанты наркотиков), национальное и международное право. А на чаше весов Российской Федерации — воля к победе, хорошее отношение дубайских властей к РФ и формальные основания в виде преступления футболиста. Тяжесть того, что инкриминируют РФ Промесу, значительно меньше, чем тяжесть того, в чем признали виновность Промеса в Нидерландах. Что касается тяжести наказания, то здесь больше аргументов у Нидерландов. Но что-то мне подсказывает, что воля к победе у России в этом вопросе сильнее и принципиальнее. Сказать, какое решение в итоге примут дубайские власти и суд, крайне сложно, поскольку различные аргументы на чаше весов. Все же думаю, что у РФ немало шансов, что дубайская юстиция займет сторону именно России и выдаст Промеса нашей стране. В любом случае я, как гражданин России, желаю победы российским властям в вопросе заполучения Промеса себе», — добавил Жорин.
На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.
В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
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|Зенит
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|44-23
|50
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2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
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3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
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4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
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5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
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6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
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7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
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8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
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9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
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10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
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11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
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12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
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Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
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Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
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Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
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Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
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Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
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Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|12
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Константин Тюкавин
Динамо
|8
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
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