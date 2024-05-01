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Адвокат Жорин: «У РФ немало шансов, что дубайская юстиция выдаст Промеса нашей стране»

Жорин отреагировал на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае
Зарина Халимхонова
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о закрытии дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае.

«Закрытое дело о ДТП в Дубае не повлияет на решение дубайских властей о выдаче футболиста либо в одну, либо в другую страну, — сказал Жорин «СЭ». — Напротив, если бы дело было не закрыто и его бы признали виновным по делу о ДТП в Дубае и назначили бы ему наказание исправительной работой, к примеру, то в этом случае его бы никуда не выдали до того момента, пока бы он это наказание не отбыл. Учитывая, что дело о ДТП закрыто, фактически у дубайских властей пропала преграда, чтобы выдать Промеса в одну из двух стран».

Также адвокат спрогнозировал вероятность экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды.

«По сути, на чаше правосудия со стороны Нидерландов — это тяжесть преступления (контрабанты наркотиков), национальное и международное право. А на чаше весов Российской Федерации — воля к победе, хорошее отношение дубайских властей к РФ и формальные основания в виде преступления футболиста. Тяжесть того, что инкриминируют РФ Промесу, значительно меньше, чем тяжесть того, в чем признали виновность Промеса в Нидерландах. Что касается тяжести наказания, то здесь больше аргументов у Нидерландов. Но что-то мне подсказывает, что воля к победе у России в этом вопросе сильнее и принципиальнее. Сказать, какое решение в итоге примут дубайские власти и суд, крайне сложно, поскольку различные аргументы на чаше весов. Все же думаю, что у РФ немало шансов, что дубайская юстиция займет сторону именно России и выдаст Промеса нашей стране. В любом случае я, как гражданин России, желаю победы российским властям в вопросе заполучения Промеса себе», — добавил Жорин.

На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
5
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Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
 - : -
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Урал – Балтика
 - : -
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Факел – Зенит
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