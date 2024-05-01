Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь Путь РПЛ. Весна Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:30

«Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Спартака» Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Данил Пруцев (слева направо) в матче с «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Красно-белые в четвертый раз в сезоне обыграли команду Лички.
FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак

«Динамо» и «Спартак» проводили уже пятое дерби в сезоне. Формально красно-белые досрочно выиграли «серию», одержав три победы, но значимость этого матча перекрывала все предыдущие, вместе взятые. Игры на групповом этапе Кубка, где команды обменялись домашними разгромами, вообще мало что решали. В чемпионате «Спартак» выиграл оба матча, но шансов финишировать выше в таблице у «Динамо» больше.

Константин Тюкавин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. Гегемонии конец? «Зенит» пал в Москве: «Динамо» вернулось в золотую гонку

В старте хозяев не оказалось Тюкавина вместо него вышел Смолов. С первых минут также появился Бителло — вот и все перестановки Лички по сравнению с игрой против «Зенита». У «Спартака» на «кубковость» состава указывало появление в воротах Селихова — здесь четко соблюдается деление турниров между голкиперами. В остальном без неожиданностей: возвращение на схему с тремя центральными защитниками и, пожалуй, ни одного вопроса по стартовому составу. Возможно, Слишкович становится предсказуемым, но его сила в том, что он ничего не выдумывает.

Игра для «Спартака» началась с потери. Бабич на ровном месте дернул заднюю, потребовалась замена. Маслов вышел не сразу, но, играя в меньшинстве, «Спартак» забил! Игнатов аккуратной подачей нашел в штрафной Соболева, и тот головой отправил мяч в сетку. Так, кстати, было в памятном финале Кубка два года назад — там тоже Соболев открыл счет после передачи Игнатова. А вообще спартаковская «семерка» — это настоящее бедствие для «Динамо»: это его девятый гол в 11 дерби против бело-голубых!

К середине тайма «Динамо» забрало мяч, «Спартак» сел в оборону. Бело-голубые порой не давали сопернику поднять голову — то есть перейти центр поля. Но при этом и вскрыть спартаковскую оборону толком не получалось. «Спартак» вряд ли получал удовольствие от такой игры, но результат она давала. Более того, красно-белые дотерпели до второго своего гола. Он получился максимально вертикальным: Селихов вынес, Соболев выиграл верх, Игнатов зацепился за мяч и переиграл Шунина. И тут возникла длиннющая пауза: нужно было разобраться с офсайдом. Долго-долго чертили линии, и выяснилось, что носок бутсы Бальбуэны создал глубину атаки «Спартака» и оставил Игнатова в легальном положении — 2:0!

По-настоящему вскрыть оборону «Спартака» динамовцам удалось лишь однажды, и случилось это в компенсированное время, которого набралось аж на девять минут. За спины защитникам красно-белых прошла передача на Смолова, который вышел один на один, но проиграл дуэль Селихову.

После перерыва Личка выпустил Тюкавина, но вместо Бителло, а не Смолова. «Динамо» продолжило давить, и для «Спартака» важно было выдержать стартовый натиск. Самый опасный момент у ворот Селихова возник после того, как Бальбуэна выиграл верх на стандарте. В остальном спартаковцы справились. Со временем сил у динамовцев становилось все меньше, и беспрерывно атаковать, забирать все подборы и моментально перекусывать контратаки возможности уже не было. «Спартак» потихоньку отодвинул игру от своих ворот. Было очевидно, что третий гол закончил бы игру, но порой для красно-белых важнее было просто сбить темп. Три дня назад спартаковцы очень уверенно довели до победы игру с «Локомотивом», имея преимущество в один мяч. Здесь при «+2» красно-белые в концовке тем более не дали сопернику ни шанса.

Ключевым моментом матча стал быстрый гол «Спартака»: команда Слишковича идеально воспользовалась этим преимуществом. Красно-белые отдали мяч сопернику, не прогнулись в обороне и нашли свой момент на контратаке. Мы уже успели привыкнуть к прагматизму временного тренера красно-белых, так что нет сомнений: так и было задумано.

Владимир Слишкович и&nbsp;Роман Зобнин. Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!

И надо отметить исполнение игроков «Спартака». Не сплоховал никто: Селихов подтащил в нужный момент, Денисов с Масловым провели свои лучшие матчи за очень долгое время, хорош был Мартинс в центре, ну а Соболев с Игнатовым все решили впереди и сделали два гола. Идеально. «Спартак» — в финале Пути регионов; победой в Кубке красно-белые еще могут спасти этот сезон.

Вылететь от «Спартака» — это болезненно для «Динамо», но сейчас для бело-голубых самое важное — не зацикливаться на этом поражении. Вряд ли кто-то в Петровском парке всерьез рассчитывал на золотой дубль, так что нужно как можно скорее переключаться на чемпионат, где «Динамо» реально участвует в чемпионской гонке.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
14
57
Читайте также
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
30 апреля и 1 мая пройдут 1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Слишкович рассказал о состоянии Бабича, получившего травму в матче с «Динамо»
«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России
Защитник «Спартака» Чернов: «Было слышно болельщиков, они нас подбадривали. Везде чувствуем себя как дома»
Личка рассказал, почему Тюкавин не вышел в стартовом составе в матче со «Спартаком»
Ещенко о дерби: «Спартаковцы молодцы, но нужно прибавить командного духа»
«Ростов» — «Балтика»: кто станет соперником «Спартака»? Онлайн-трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» и «Динамо» разучились проигрывать. Чья серия прервется сегодня?

Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости