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«Бавария» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 30 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лукас Васкес и Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images

30 апреля «Бавария» сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
30 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности. Ничья идет за 3.70 (26%), успех мадридцев — за 2.75 (35%).

На выход «Баварии» в финал выставили котировку 2.64, на бланкос — 1.54.

Команда Томаса Тухеля не уступила в 15 домашних матчах Лиги чемпионов подряд. На продолжение удачной серии (1Х) можно сыграть за 1.49. «Реал» не проиграл в нынешнем плей-офф ни разу — рынок Х2 дали за 1.58.

Победа немецкого клуба с форой (0) оценена в 1.83. Та же опция на сливочных — в 1.99.

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе хочет выиграть ЛЧ до ухода в «Реал». Но «ПСЖ» не умеет побеждать в Дортмунде

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.

Обмен голами представлен в линии за 1.52, обратный вариант — за 2.53.

В компании Winline подсчитали, что самый вероятный итог противостояния — 1:1. Сыграть на этот счет можно за 6.20.

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«Бавария» — «Реал»: мюнхенцы не проиграли в 15 домашних матчах в ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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