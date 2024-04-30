«Бавария» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 30 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
30 апреля «Бавария» сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности. Ничья идет за 3.70 (26%), успех мадридцев — за 2.75 (35%).
На выход «Баварии» в финал выставили котировку 2.64, на бланкос — 1.54.
Команда Томаса Тухеля не уступила в 15 домашних матчах Лиги чемпионов подряд. На продолжение удачной серии (1Х) можно сыграть за 1.49. «Реал» не проиграл в нынешнем плей-офф ни разу — рынок Х2 дали за 1.58.
Победа немецкого клуба с форой (0) оценена в 1.83. Та же опция на сливочных — в 1.99.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.
Обмен голами представлен в линии за 1.52, обратный вариант — за 2.53.
В компании Winline подсчитали, что самый вероятный итог противостояния — 1:1. Сыграть на этот счет можно за 6.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3