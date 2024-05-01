«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы на дерби в Кубке России
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Бителло, Карраскаль, Лаксальт, Чавес, Нгамале, Смолов.
Запасные: Лещук, Кутицкий, Майсторович, Даса, Паршивлюк, Бессмертный, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Грулев, Макаров, Тюкавин.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Запасные: Максименко, Маслов, Зобнин, Рябчук, Тавареш, Классен, Умяров, Литвинов, Рощин, Мозес, Медина, Зиньковский.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
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