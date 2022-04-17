«Наполи» — «Рома»: Жозе поможет Златану и бывшим
18 апреля в матче 33-го тура серии А «Наполи» примет «Рому». Встреча начнется в 20.00 мск на стадионе «Диего Армандо Марадона», транслировать ее будет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают хозяев — на их победу можно поставить за 1.93 (51%). Коэффициент на триумф «Ромы» гораздо выше — 4.20 (22%). Ничья чуть более вероятна, котировка на такой исход — 3.60 (27%).
Считаете, что «Рома» не проиграет на выезде после успеха в Лиге конференций? На Х2 можно поставить за 1.93.
Игра должна быть результативной — тотал больше трех мячей можно взять за 2.50.
У команд полный порядок в атаке, так что со ставкой «обе забьют — да» за 1.80 проблем быть не должно.
«Наполи» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 18 апреля 2022 года
В Неаполе всерьез настроены бороться за чемпионство — команда Спаллетти делает для этого все, а конкуренты помогают неожиданными провалами. Таким образом, за несколько туров до конца сезона на первое место претендуют три команды с диапазоном от 66 до 68 очков — компанию «Наполи» составляет дуэт из Милана.
Правда, «адзурри» сами иногда оступаются, так вышло и в 32-м туре против «Фиорентины». «Наполи» проиграл, пропустив сразу три мяча (2:3), — ситуация для этого сезона при Спаллетти нетипичная, до игры с «фиалками» у неаполитанцев официально была лучшая оборона в чемпионате. Но вряд ли подобный разовый провал стоит расценивать всерьез — «Наполи» по-прежнему прекрасен в атаке и наверняка останется довольно надежен в обороне. Можно даже взять индивидуальный тотал 1,5 мяча за 1.90 у «адзурри».
У Жозе тоже все отлично, «Рома» вошла в режим уверенной добычи очков. Римляне в 2022 году проиграли по одному разу в каждом из турниров. И если для Кубка Италии это оказалось губительно, а для Лиги конференций неприятно (в третий раз в сезоне уступили «Будё-Глимт»), то одно поражение в Серии А с начала года — прекрасный результат.
Моуринью разделался с обидчиками из Норвегии, у него в составе Тэмми Абрахам (забивает почти всегда в важных матчах), на счету которого больше 20 голов под руководством португальца. Да, с остальными атакующими игроками не такой порядок (в «Наполи» забивают куда больше футболистов), но Абрахам при правильном подходе имеет шанс перекрыть их всех. «Рома» точно даст бой — смело можно брать индивидуальный тотал гостей больше 1,5 мяча за 3.10.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»
«Наполи» и «Рома» слишком хороши друг для друга, чтобы с легкостью назвать победителя. Да, Спаллетти оступился с «Фиорентиной», но это и близко не перечеркивает сильные стороны команды за последнее время и в этом сезоне вообще. Забивают все, лучшие в лиге по обороне. Жозе тоже сколотил мощную банду, но он еще бьется за Лигу конференций — физическое состояние может вмешаться в процесс. А может, и нет — поэтому победителя в этой встрече не видно.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0