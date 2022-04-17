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«Наполи» — «Рома»: Жозе поможет Златану и бывшим

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Виктор Осимхен в матче против «Фиорентины».
Фото Global Look Press
Португалец оставит в чемпионской гонке только миланские команды.

18 апреля в матче 33-го тура серии А «Наполи» примет «Рому». Встреча начнется в 20.00 мск на стадионе «Диего Армандо Марадона», транслировать ее будет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают хозяев — на их победу можно поставить за 1.93 (51%). Коэффициент на триумф «Ромы» гораздо выше — 4.20 (22%). Ничья чуть более вероятна, котировка на такой исход — 3.60 (27%).

Считаете, что «Рома» не проиграет на выезде после успеха в Лиге конференций? На Х2 можно поставить за 1.93.

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Игра должна быть результативной — тотал больше трех мячей можно взять за 2.50.

У команд полный порядок в атаке, так что со ставкой «обе забьют — да» за 1.80 проблем быть не должно.

«Наполи» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 18 апреля 2022 года

В Неаполе всерьез настроены бороться за чемпионство — команда Спаллетти делает для этого все, а конкуренты помогают неожиданными провалами. Таким образом, за несколько туров до конца сезона на первое место претендуют три команды с диапазоном от 66 до 68 очков — компанию «Наполи» составляет дуэт из Милана.

Правда, «адзурри» сами иногда оступаются, так вышло и в 32-м туре против «Фиорентины». «Наполи» проиграл, пропустив сразу три мяча (2:3), — ситуация для этого сезона при Спаллетти нетипичная, до игры с «фиалками» у неаполитанцев официально была лучшая оборона в чемпионате. Но вряд ли подобный разовый провал стоит расценивать всерьез — «Наполи» по-прежнему прекрасен в атаке и наверняка останется довольно надежен в обороне. Можно даже взять индивидуальный тотал 1,5 мяча за 1.90 у «адзурри».

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У Жозе тоже все отлично, «Рома» вошла в режим уверенной добычи очков. Римляне в 2022 году проиграли по одному разу в каждом из турниров. И если для Кубка Италии это оказалось губительно, а для Лиги конференций неприятно (в третий раз в сезоне уступили «Будё-Глимт»), то одно поражение в Серии А с начала года — прекрасный результат.

Моуринью разделался с обидчиками из Норвегии, у него в составе Тэмми Абрахам (забивает почти всегда в важных матчах), на счету которого больше 20 голов под руководством португальца. Да, с остальными атакующими игроками не такой порядок (в «Наполи» забивают куда больше футболистов), но Абрахам при правильном подходе имеет шанс перекрыть их всех. «Рома» точно даст бой — смело можно брать индивидуальный тотал гостей больше 1,5 мяча за 3.10.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»

«Наполи» и «Рома» слишком хороши друг для друга, чтобы с легкостью назвать победителя. Да, Спаллетти оступился с «Фиорентиной», но это и близко не перечеркивает сильные стороны команды за последнее время и в этом сезоне вообще. Забивают все, лучшие в лиге по обороне. Жозе тоже сколотил мощную банду, но он еще бьется за Лигу конференций — физическое состояние может вмешаться в процесс. А может, и нет — поэтому победителя в этой встрече не видно.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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