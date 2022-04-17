Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года

Португалец оставит в чемпионской гонке только миланские команды.

18 апреля в матче 33-го тура серии А «Наполи» примет «Рому». Встреча начнется в 20.00 мск на стадионе «Диего Армандо Марадона», транслировать ее будет matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверенным фаворитом считают хозяев — на их победу можно поставить за 1.93 (51%). Коэффициент на триумф «Ромы» гораздо выше — 4.20 (22%). Ничья чуть более вероятна, котировка на такой исход — 3.60 (27%).

Считаете, что «Рома» не проиграет на выезде после успеха в Лиге конференций? На Х2 можно поставить за 1.93.

Игра должна быть результативной — тотал больше трех мячей можно взять за 2.50.

У команд полный порядок в атаке, так что со ставкой «обе забьют — да» за 1.80 проблем быть не должно.

«Наполи» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 18 апреля 2022 года

В Неаполе всерьез настроены бороться за чемпионство — команда Спаллетти делает для этого все, а конкуренты помогают неожиданными провалами. Таким образом, за несколько туров до конца сезона на первое место претендуют три команды с диапазоном от 66 до 68 очков — компанию «Наполи» составляет дуэт из Милана.

Правда, «адзурри» сами иногда оступаются, так вышло и в 32-м туре против «Фиорентины». «Наполи» проиграл, пропустив сразу три мяча (2:3), — ситуация для этого сезона при Спаллетти нетипичная, до игры с «фиалками» у неаполитанцев официально была лучшая оборона в чемпионате. Но вряд ли подобный разовый провал стоит расценивать всерьез — «Наполи» по-прежнему прекрасен в атаке и наверняка останется довольно надежен в обороне. Можно даже взять индивидуальный тотал 1,5 мяча за 1.90 у «адзурри».

У Жозе тоже все отлично, «Рома» вошла в режим уверенной добычи очков. Римляне в 2022 году проиграли по одному разу в каждом из турниров. И если для Кубка Италии это оказалось губительно, а для Лиги конференций неприятно (в третий раз в сезоне уступили «Будё-Глимт»), то одно поражение в Серии А с начала года — прекрасный результат.

Моуринью разделался с обидчиками из Норвегии, у него в составе Тэмми Абрахам (забивает почти всегда в важных матчах), на счету которого больше 20 голов под руководством португальца. Да, с остальными атакующими игроками не такой порядок (в «Наполи» забивают куда больше футболистов), но Абрахам при правильном подходе имеет шанс перекрыть их всех. «Рома» точно даст бой — смело можно брать индивидуальный тотал гостей больше 1,5 мяча за 3.10.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»

«Наполи» и «Рома» слишком хороши друг для друга, чтобы с легкостью назвать победителя. Да, Спаллетти оступился с «Фиорентиной», но это и близко не перечеркивает сильные стороны команды за последнее время и в этом сезоне вообще. Забивают все, лучшие в лиге по обороне. Жозе тоже сколотил мощную банду, но он еще бьется за Лигу конференций — физическое состояние может вмешаться в процесс. А может, и нет — поэтому победителя в этой встрече не видно.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.