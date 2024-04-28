«Спартак» — «Локомотив»: железнодорожники идут на семиматчевой серии без поражений в РПЛ
В 26-м туре РПЛ пройдет очередное московское дерби — 28 апреля на «Лукойл Арене» схлестнутся «Спартак» и «Локомотив». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Winline выше оценили шансы красно-белых: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, это около 44% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.60 (26%).
В первом круге команды не выявили победителя (1:1). Поставить на то, что «Локомотив» и в предстоящем поединке не уступит, можно за 1.72.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:
• 1:1 — за 6.00;
• 2:1 — за 8.20;
• 1:0 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.
Опция «обе забьют» идет за 1.53, альтернативный вариант дан за 2.53.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»
Железнодорожники находятся в неплохой форме: в РПЛ не проиграли на протяжении шести матчей и серьезно прибавили в атаке — на этом отрезке отличались в среднем ровно два раза за 90 минут. «Спартак» выглядит менее убедительно: в предыдущих 10 встречах во всех турнирах добыл всего три победы при таком же количестве поражений. В прошлом туре красно-белые скатали унылую ничью с ЦСКА (0:0), и непонятно, за счет чего они могут выглядеть свежее против «Локо».
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3