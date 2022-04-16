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Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:00

Суператака «Магнитки» не справится с дисциплинированным ЦСКА Федорова в финале Кубка Гагарина?

Прогнозы и ставки на финальную серию Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Никита Нестеров (слева) против Николая Голдобина.
Фото ХК ЦСКА
Тренер «Металлурга» Илья Воробьев с хоккеистами своей команды.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Не помогут и лишние дни отдыха.

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой встретятся победители Западной и Восточной конференций — ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Сделать просмотр матчей еще интереснее можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

ЦСКА на пути к финалу одолел «Локомотив» (4-0), московское «Динамо» (4-0) и СКА (4-3). «Металлургу» понадобилось сыграть на пару матчей больше: были обыграны «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).

Тренер «Металлурга» Илья Воробьев с хоккеистами своей команды. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Тренер «Металлурга» Илья Воробьев с хоккеистами своей команды.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Регламент

Обладателем Кубка Гагарина становится команда, победившая в финальной серии до четырех побед. Ей же присуждается звание чемпиона России.

Хоккеисты ЦСКА. «Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагарина

Расписание

Первые два матча финальной серии пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля. «Металлург» получил преимущество своей площадки, как команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате.

Третий и четвертый матч состоятся в Москве 22 и 24 апреля.

Пятый и седьмой матч, если понадобятся, состоятся в Магнитогорске 26 и 30 апреля соответственно. Шестой — в Москве 28 апреля.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Где смотреть трансляции

Все матчи будут показаны на KHL и KHL Prime. Также трансляции матчей серии запланированы на matchtv.ru.

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Кто фаворит Кубка

У магнитогорцев есть преимущество не только в домашней площадке, но и в свежести. Они закончили серию с «Трактором» в пяти матчах, сыграв заключительную встречу 11 апреля. ЦСКА же серию со СКА завершил на три дня позже, затратив все семь возможных игр.

Сила «Металлурга» — в яркой атаке и креативных нападающих, двое из которых — Николай Голдобин и Брендан Лайпсик — еще в прошлом сезоне выступали за ЦСКА. А герой седьмого матча со СКА Сергей Плотников, в свою очередь, еще год назад играл за «Магнитку».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом ЦСКА. На победу армейцев в серии можно поставить с коэффициентом 1.50, на победу магнитогорцев — 2.60.

Армейцы кажутся более сбалансированной и ровной командой, без слабых мест. А вратарь сборной России на Олимпиаде-2022 Иван Федотов на данный момент превосходит 38-летнего Василия Кошечкина.

Прогнозы и ставка на финал

«Металлург» — самая результативная команда плей-офф КХЛ. Магнитогорцы забросили 64 шайбы в 17 матчах — по 3,76 в среднем за игру. У ЦСКА же мощнейшая оборона — всего 27 пропущенных в 15 играх (1,8 в среднем за матч).

В первом матче серии вполне может сказаться преимущество магнитогорцев в свежести. Можно поставить и на гол Голдобина в стартовой игре с коэффициентом 2.55.

Прогноз «СЭ» на первый матч: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2 голов за 1.72.

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Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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22.04
24.04
18.04 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
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