Суператака «Магнитки» не справится с дисциплинированным ЦСКА Федорова в финале Кубка Гагарина?
18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой встретятся победители Западной и Восточной конференций — ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Сделать просмотр матчей еще интереснее можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
ЦСКА на пути к финалу одолел «Локомотив» (4-0), московское «Динамо» (4-0) и СКА (4-3). «Металлургу» понадобилось сыграть на пару матчей больше: были обыграны «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).
Регламент
Обладателем Кубка Гагарина становится команда, победившая в финальной серии до четырех побед. Ей же присуждается звание чемпиона России.
Расписание
Первые два матча финальной серии пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля. «Металлург» получил преимущество своей площадки, как команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате.
Третий и четвертый матч состоятся в Москве 22 и 24 апреля.
Пятый и седьмой матч, если понадобятся, состоятся в Магнитогорске 26 и 30 апреля соответственно. Шестой — в Москве 28 апреля.
Где смотреть трансляции
Все матчи будут показаны на KHL и KHL Prime. Также трансляции матчей серии запланированы на matchtv.ru.
Кто фаворит Кубка
У магнитогорцев есть преимущество не только в домашней площадке, но и в свежести. Они закончили серию с «Трактором» в пяти матчах, сыграв заключительную встречу 11 апреля. ЦСКА же серию со СКА завершил на три дня позже, затратив все семь возможных игр.
Сила «Металлурга» — в яркой атаке и креативных нападающих, двое из которых — Николай Голдобин и Брендан Лайпсик — еще в прошлом сезоне выступали за ЦСКА. А герой седьмого матча со СКА Сергей Плотников, в свою очередь, еще год назад играл за «Магнитку».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом ЦСКА. На победу армейцев в серии можно поставить с коэффициентом 1.50, на победу магнитогорцев — 2.60.
Армейцы кажутся более сбалансированной и ровной командой, без слабых мест. А вратарь сборной России на Олимпиаде-2022 Иван Федотов на данный момент превосходит 38-летнего Василия Кошечкина.
Прогнозы и ставка на финал
«Металлург» — самая результативная команда плей-офф КХЛ. Магнитогорцы забросили 64 шайбы в 17 матчах — по 3,76 в среднем за игру. У ЦСКА же мощнейшая оборона — всего 27 пропущенных в 15 играх (1,8 в среднем за матч).
В первом матче серии вполне может сказаться преимущество магнитогорцев в свежести. Можно поставить и на гол Голдобина в стартовой игре с коэффициентом 2.55.
Прогноз «СЭ» на первый матч: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2 голов за 1.72.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -