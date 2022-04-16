Суператака «Магнитки» не справится с дисциплинированным ЦСКА Федорова в финале Кубка Гагарина?

Не помогут и лишние дни отдыха.

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой встретятся победители Западной и Восточной конференций — ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Сделать просмотр матчей еще интереснее можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

ЦСКА на пути к финалу одолел «Локомотив» (4-0), московское «Динамо» (4-0) и СКА (4-3). «Металлургу» понадобилось сыграть на пару матчей больше: были обыграны «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1).

Тренер «Металлурга» Илья Воробьев с хоккеистами своей команды. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Регламент

Обладателем Кубка Гагарина становится команда, победившая в финальной серии до четырех побед. Ей же присуждается звание чемпиона России.

Расписание

Первые два матча финальной серии пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля. «Металлург» получил преимущество своей площадки, как команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате.

Третий и четвертый матч состоятся в Москве 22 и 24 апреля.

Пятый и седьмой матч, если понадобятся, состоятся в Магнитогорске 26 и 30 апреля соответственно. Шестой — в Москве 28 апреля.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Где смотреть трансляции

Все матчи будут показаны на KHL и KHL Prime. Также трансляции матчей серии запланированы на matchtv.ru.

Кто фаворит Кубка

У магнитогорцев есть преимущество не только в домашней площадке, но и в свежести. Они закончили серию с «Трактором» в пяти матчах, сыграв заключительную встречу 11 апреля. ЦСКА же серию со СКА завершил на три дня позже, затратив все семь возможных игр.

Сила «Металлурга» — в яркой атаке и креативных нападающих, двое из которых — Николай Голдобин и Брендан Лайпсик — еще в прошлом сезоне выступали за ЦСКА. А герой седьмого матча со СКА Сергей Плотников, в свою очередь, еще год назад играл за «Магнитку».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом ЦСКА. На победу армейцев в серии можно поставить с коэффициентом 1.50, на победу магнитогорцев — 2.60.

Армейцы кажутся более сбалансированной и ровной командой, без слабых мест. А вратарь сборной России на Олимпиаде-2022 Иван Федотов на данный момент превосходит 38-летнего Василия Кошечкина.

Прогнозы и ставка на финал

«Металлург» — самая результативная команда плей-офф КХЛ. Магнитогорцы забросили 64 шайбы в 17 матчах — по 3,76 в среднем за игру. У ЦСКА же мощнейшая оборона — всего 27 пропущенных в 15 играх (1,8 в среднем за матч).

В первом матче серии вполне может сказаться преимущество магнитогорцев в свежести. Можно поставить и на гол Голдобина в стартовой игре с коэффициентом 2.55.

Прогноз «СЭ» на первый матч: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2 голов за 1.72.

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