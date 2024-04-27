«Ювентус» — «Милан»: россонери в прошлом туре отдали чемпионство «Интеру»
В 34-м туре серии А сойдутся третья и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Милан». Игра пройдет 27 апреля на «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «старую синьору» можно за 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш россонери предложен с котировкой 3.85 (25%), даже на ничью коэффициент ниже — 3.55 (28%).
Рынок на непоражение подопечных Стефано Пиоли доступен за 1.80.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают превосходство туринцев:
• 1:1 — за 5.40;
• 1:0 — за 6.60;
• 2:1 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.77, обратный вариант предложен за 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Милан»
Команды в конце сезоне выглядят очень уставшими: хозяева выдавили лишь три победы в предыдущих 14 матчах во всех турнирах, гости идут на безвыигрышной серии из четырех встреч во всех турнирах (три поражения), а в прошлом туре абсолютно безвольно уступили «Интеру» (1:2) в дерби, в котором нерадзурри оформили чемпионство. Клубы уже ни на что не претендуют и при этом вряд ли упустят места в зоне Лиги чемпионов.
Соперники неуверенно чувствуют себя у чужих ворот: «Ювентус» в последних 14 турах лишь пять раз забил больше одного гола, «Милан» в дерби и в двух поединках с «Ромой» в Лиге Европы оформил лишь два результативных удара. Также их противостояние в принципе редко получается ярким — в семи из предыдущих 10 встреч во всех соревнованиях заходил ТМ 2.5 мяча.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3