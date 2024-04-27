В 34-м туре серии А сойдутся третья и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Милан». Игра пройдет 27 апреля на «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «старую синьору» можно за 2.05, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш россонери предложен с котировкой 3.85 (25%), даже на ничью коэффициент ниже — 3.55 (28%).

Рынок на непоражение подопечных Стефано Пиоли доступен за 1.80.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают превосходство туринцев:

• 1:1 — за 5.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.77, обратный вариант предложен за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Милан»

Команды в конце сезоне выглядят очень уставшими: хозяева выдавили лишь три победы в предыдущих 14 матчах во всех турнирах, гости идут на безвыигрышной серии из четырех встреч во всех турнирах (три поражения), а в прошлом туре абсолютно безвольно уступили «Интеру» (1:2) в дерби, в котором нерадзурри оформили чемпионство. Клубы уже ни на что не претендуют и при этом вряд ли упустят места в зоне Лиги чемпионов.

Соперники неуверенно чувствуют себя у чужих ворот: «Ювентус» в последних 14 турах лишь пять раз забил больше одного гола, «Милан» в дерби и в двух поединках с «Ромой» в Лиге Европы оформил лишь два результативных удара. Также их противостояние в принципе редко получается ярким — в семи из предыдущих 10 встреч во всех соревнованиях заходил ТМ 2.5 мяча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

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