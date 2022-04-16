«Челси» — «Кристал Пэлас»: команда Тухеля не спеша вкатится в финал
Спустя сутки после первого полуфинала, в котором «Сити» зарубится с «Ливерпулем», на поле легендарного «Уэмбли» выйдут «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра старейшего турнира планеты состоится 17 апреля 2022 года в 18.30 мск, отработает ее арбитр Энтони Тэйлор.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 апреля 2022 года
Синие подойдут к игре Кубка не в лучшем расположении духа после вылета от «Реала» в Лиге чемпионов, но это вряд ли сильно отразится на их шансах выйти в финал турнира. На победу команды Томаса Тухеля можно поставить с невысоким коэффициентом 1.60 (62% вероятности), на ничью — за 4.00 (25%), а на сенсационный «Кристал Пэлас» — за 6.20 (13%).
Номинальные хозяева предстоящей встречи, безусловно, сильны, но всегда можно подстраховать аутсайдера с помощью форы: на Ф2 (+1.5) можно поставить с котировкой 1.82, а на Х2 — за 2.43.
Аналитики букмекерский компании БЕСТИТИ считают, что соперники не станут рисковать и выберут выжидательную тактику, поэтому много голов ожидать не стоит: на тотал больше 2.5 мяча зафиксирован коэффициент 1.92, на обратную ставку — 1.94. В случае, если обе команды забьют, можно приумножить сумму в 1.95 раза.
Удаление или пенальти? Все возможно, но шансы довольно сильно разнятся. Например, на красную карточку котировка аж 6.00, а вот на 11-метровый — приемлемые 2.70.
«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча полуфинала Кубка Англии 17 апреля 2022 года
Санкции Великобритании против Романа Абрамовича по касательной зацепили «Челси» и могли обернуться для клуба большими проблемами, но обошлось. Причем футболисты, тренеры и персонал до последнего остались профессионалами и даже в самые напряженные дни выжимали из себя максимум, в результате чего синие дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, полуфинала Кубка Англии и уверенно удерживают третье место в АПЛ.
Да, в начале апреля случился небольшой провал: крупное поражение от «Брентфорда» (1:4), домашний проигрыш «Реалу» в ЛЧ. Но команда Томаса Тухеля мгновенно отреагировала на неудачи и начала исправляться: закатила 6 мячей «Саутгемптону», почти совершила чудо в Мадриде — если бы не волшебный пас Луки Модрича и гол Родриго, в полуфинале турнира оказались бы три английские команды.
Теперь же у «Челси» сформирован очевидный план на конец сезона: нужно остаться в тройке чемпионата (достать «Сити» и «Ливерпуль» при всем желании не получится) и взять Кубок Англии. Тем более лондонцам подфартило со жребием — вместо топового соперника достался удобный «Кристал Пэлас».
Почему удобный? На этот вопрос отвечает статистика: «Челси» выиграл у «орлов» 9 последних матчей и не пропустил в пяти из них. На то, что «Кристал Пэлас» не пробьет Кепу или Менди, можно поставить с коэффициентом 1.64, а на сухую победу синих — за 2.75.
В любом случае «Челси» сделает все возможное, чтобы выйти в финал. Кубок Англии — последний шанс завершить сезон с трофеем, и это очень важно для команды. Усталость и негативные эмоции после выезда в Мадрид нужно откинуть в сторону, потому что впереди один из двух ключевых матчей.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
Хотя «Челси» получил всего четыре дня на подготовку к матчу (минус время на возвращение в Лондон), этого должно хватить, чтобы выйти на «Уэмбли» в боевом состоянии. Тем более у Тухеля есть варианты, как ротировать состав без особой потери в качестве. И все же «физика» может повлиять на результат. Очевидно, «Кристал Пэлас» будет чуть свежее, ему будет проще оборонять ничью с расчетом на серию пенальти. При этом сам «Челси» вряд ли сразу бросится вперед — клуб умеет оценивать риски и терпеливо выжидать свои шансы. Так что в первом тайме вряд ли стоит ждать голов и какой-то суматохи.
Рекомендуемая ставка: ничья в одном из таймов за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0