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«Челси» — «Кристал Пэлас»: команда Тухеля не спеша вкатится в финал

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
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Томас Тухель, «Челси».
Фото Global Look Press
Лондонцам потребуется время, чтобы добиться 10-й подряд победы над «орлами».

Спустя сутки после первого полуфинала, в котором «Сити» зарубится с «Ливерпулем», на поле легендарного «Уэмбли» выйдут «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра старейшего турнира планеты состоится 17 апреля 2022 года в 18.30 мск, отработает ее арбитр Энтони Тэйлор.

Англия. Кубок. 1/2 финала
17 апр, 18:30. Wembley (Лондон)
Челси
Кристал Пэлас

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 апреля 2022 года

Синие подойдут к игре Кубка не в лучшем расположении духа после вылета от «Реала» в Лиге чемпионов, но это вряд ли сильно отразится на их шансах выйти в финал турнира. На победу команды Томаса Тухеля можно поставить с невысоким коэффициентом 1.60 (62% вероятности), на ничью — за 4.00 (25%), а на сенсационный «Кристал Пэлас» — за 6.20 (13%).

Номинальные хозяева предстоящей встречи, безусловно, сильны, но всегда можно подстраховать аутсайдера с помощью форы: на Ф2 (+1.5) можно поставить с котировкой 1.82, а на Х2 — за 2.43.

Аналитики букмекерский компании БЕСТИТИ считают, что соперники не станут рисковать и выберут выжидательную тактику, поэтому много голов ожидать не стоит: на тотал больше 2.5 мяча зафиксирован коэффициент 1.92, на обратную ставку — 1.94. В случае, если обе команды забьют, можно приумножить сумму в 1.95 раза.

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Удаление или пенальти? Все возможно, но шансы довольно сильно разнятся. Например, на красную карточку котировка аж 6.00, а вот на 11-метровый — приемлемые 2.70.

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча полуфинала Кубка Англии 17 апреля 2022 года

Санкции Великобритании против Романа Абрамовича по касательной зацепили «Челси» и могли обернуться для клуба большими проблемами, но обошлось. Причем футболисты, тренеры и персонал до последнего остались профессионалами и даже в самые напряженные дни выжимали из себя максимум, в результате чего синие дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, полуфинала Кубка Англии и уверенно удерживают третье место в АПЛ.

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Да, в начале апреля случился небольшой провал: крупное поражение от «Брентфорда» (1:4), домашний проигрыш «Реалу» в ЛЧ. Но команда Томаса Тухеля мгновенно отреагировала на неудачи и начала исправляться: закатила 6 мячей «Саутгемптону», почти совершила чудо в Мадриде — если бы не волшебный пас Луки Модрича и гол Родриго, в полуфинале турнира оказались бы три английские команды.

Теперь же у «Челси» сформирован очевидный план на конец сезона: нужно остаться в тройке чемпионата (достать «Сити» и «Ливерпуль» при всем желании не получится) и взять Кубок Англии. Тем более лондонцам подфартило со жребием — вместо топового соперника достался удобный «Кристал Пэлас».

Почему удобный? На этот вопрос отвечает статистика: «Челси» выиграл у «орлов» 9 последних матчей и не пропустил в пяти из них. На то, что «Кристал Пэлас» не пробьет Кепу или Менди, можно поставить с коэффициентом 1.64, а на сухую победу синих — за 2.75.

В любом случае «Челси» сделает все возможное, чтобы выйти в финал. Кубок Англии — последний шанс завершить сезон с трофеем, и это очень важно для команды. Усталость и негативные эмоции после выезда в Мадрид нужно откинуть в сторону, потому что впереди один из двух ключевых матчей.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Хотя «Челси» получил всего четыре дня на подготовку к матчу (минус время на возвращение в Лондон), этого должно хватить, чтобы выйти на «Уэмбли» в боевом состоянии. Тем более у Тухеля есть варианты, как ротировать состав без особой потери в качестве. И все же «физика» может повлиять на результат. Очевидно, «Кристал Пэлас» будет чуть свежее, ему будет проще оборонять ничью с расчетом на серию пенальти. При этом сам «Челси» вряд ли сразу бросится вперед — клуб умеет оценивать риски и терпеливо выжидать свои шансы. Так что в первом тайме вряд ли стоит ждать голов и какой-то суматохи.

Рекомендуемая ставка: ничья в одном из таймов за 1.61.

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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
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16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
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16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
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