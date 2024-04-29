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«Крылья Советов» — «Краснодар»: самарцы готовы снова огорчить «быков»

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Крылья Советов» — «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

29 апреля в 26-м туре чемпионата России «Крылья Советов» примут «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 12.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.29, вероятность такого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех самарцев — за 3.10 (31%).

«Крылья» уступили в трех очных матчах подряд. Котировка на то, что парни Игоря Осинькина прервут неудачную серию (1Х), — 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в те же 1.90.

Обмен результативными ударами идет за 1.70, противоположный рынок — за 2.13.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

Харри Кейн и&nbsp;Серж Гнабри (&laquo;Бавария&raquo;). Тухель ждет голов от Гнабри, Кейн тоже собирается забить несколько. «Реал» вряд ли боится: он выиграл в Мюнхене трижды подряд

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

«Крылья» великолепно играют дома (одно поражение в 15 матчах), а «Краснодар» огорчили в четырех из пяти очных встреч. Обмен голами зафиксирован также в шести из семи прошлых матчей «быков» в РПЛ.

Кроме того, самарцы и «быки» — самые результативные команды чемпионата. Клуб Галицкого борется за титул, а волжане — за попадание в тройку, поэтому игра будет обоюдоострой.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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