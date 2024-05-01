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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 1 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

1 мая «Динамо» и «Спартак» сойдутся в полуфинале Кубка России от Пути регионов. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует за час до стартового свистка.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 40% вероятности. Успех гостей дан за 2.76 (35%), котировка на «мирный» исход — 3.83 (25%).

Проход «Динамо» в следующий раунд доступен за 1.83, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.03.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.53;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.37;

• 2:2 — за 11.0.

Руслан Литвинов и&nbsp;Тео Бонгонда (&laquo;Спартак&raquo;). «Динамо» — «Спартак»: красно-белые — короли московских дерби этого сезона

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.43, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.85.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.90, ИТМ1 (1.5) оценен таким же коэффициентом. Эти рынки на «Спартак» идут за 2.06 и 1.77 соответственно.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Краснодар

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Константин Тюкавин

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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