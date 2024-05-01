«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 1 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
1 мая «Динамо» и «Спартак» сойдутся в полуфинале Кубка России от Пути регионов. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует за час до стартового свистка.
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 40% вероятности. Успех гостей дан за 2.76 (35%), котировка на «мирный» исход — 3.83 (25%).
Проход «Динамо» в следующий раунд доступен за 1.83, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.03.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.53;
• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.37;
• 2:2 — за 11.0.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.
Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.43, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.85.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.90, ИТМ1 (1.5) оценен таким же коэффициентом. Эти рынки на «Спартак» идут за 2.06 и 1.77 соответственно.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3