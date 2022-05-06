Вратарь «Аризоны» Иван Просветов заявил о желании остаться в НХЛ.

«Я не планирую возвращаться в КХЛ в ближайшие годы, — приводит слова Просветова Metaratings.ru. — Моя цель — НХЛ. Никогда не знаешь, что будет, особенно в данной ситуации. Надеюсь, что нашим хоккеистам продолжат давать визы и контракты. От этого, я так понимаю, тоже многое зависит. Насколько знаю, с этим сейчас все гладко«.

Также вратарь рассказал о переговорах с ЦСКА.

«Я до 27 лет принадлежу «Аризоне». Без понятия, на сколько я сейчас подпишу с ней контракт, но жду его. Знаю, что мой агент разговаривал с клубом. Переговоры с ЦСКА тоже были, но я решил остаться в НХЛ», — сказал он.

23-летний россиянин на драфте 2018 года был выбран «Аризоной» под 114-м номером. На его счету шесть матчей в НХЛ.