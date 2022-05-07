Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Семенова

На этой неделе «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Кириллом Семеновым.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 65 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 27-летний Семенов вернулся из НХЛ, где провел всего три матча в составе «Торонто». В КХЛ на его счету 8 игр за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф — 13 матчей и 6 (3+3) очков.