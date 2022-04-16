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«Севилья» — «Реал»: лидеры мадридцев отдохнут после мясорубки с «Челси»?

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press
Тяжелый график скажется на результатах команды Анчелотти.

«Севилья» — «Реал» — центральный матч 32-го тура чемпионата Испании. Он пройдет 17 апреля 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Sport. Встречу обслужит арбитр Гильермо Куадра.

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ не выявил явного фаворита. Небольшое предпочтение отдано «Реалу»: коэффициент на победу мадридцев — 2.48, примерно 40% вероятности. Успех «Севильи» идет с чуть большей котировкой — 2.90 (34%). На ничью можно поставить за 3.50 (28%).

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 4.90;

• Ф1 (+1) — за 1.27;

• Ф2 (-1) — за 3.80;

• Ф2 (+1) — за 1.18.

Интересный коэффициент доступен на индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 гола — 2.37, тотал меньше 1.5 идет за 1.58. Эта же линия у «Севильи» доступна с котировками 2.65 и 1.48 соответственно.

Поставить на голы обеих команд можно за 1.83, обратная линия оценена в 1.98.

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«Севилья» — «Реал»: прогноз и анализ матча 32-го тура ла лиги 17 апреля 2022 года

«Реал» входит в 32-й тур чемпионата Испании после яркого ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с «Челси», в котором мадридцы добыли нужный результат в дополнительное время благодаря голу Карима Бензема (2:3). «Севилья» же получила девять дней отдыха, ведь из еврокубков вылетела еще на прошлой стадии.

Команда из Андалусии проводит очень успешный сезон: идет третьей в Ла Лиге и даже борется за второе место с «Барселоной» — у команд равенство очков, хотя у каталонцев есть игра в запасе. Правда, после классного начала чемпионата, когда «Севилья» была единственным преследователем «Реала», последовал небольшой спад. Из последних 11 игр чемпионата севильцы выиграли всего три и целых семь закончили вничью. Единственное поражение им нанесла как раз «Барселона» (0:1). Поставить на то, что в этот раз «Севилья» не проиграет суперклубу, можно за 1.58.

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Свежесть команды Хулена Лопетеги — очевидное преимущество. Возрастные лидеры бланкос могут не полностью восстановиться после нервного 120-минутного матча. К тому же «Мадрид» сыграл четыре игры за 10 дней, «Севилья» за весь апрель — всего две.

Главный козырь команды из Андалусии — бетонная оборона. «Севилья» пропустила меньше всех в лиге (22), выдала 15 сухих игр и ни разу не пропустила больше двух мячей. Даже «Реал» в первом круге выиграл только 2:1. Плюс полностью восстановился один из лидеров обороны Диего Карлос. Бразилец из-за травмы пропустил матчи 1/8 финала Лиги Европы и три игры в чемпионате. После повреждения центрбек уже провел два матча, к «Реалу» он будет готов на сто процентов.

Если вы все же верите в атаку бланкос, обратите внимание на индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола с коэффициентом 5.70.

А атака у бланкос действительно мощная: 63 гола в чемпионате — лучший результат. Плюс невероятную форму держит Бензема, который в одиночку вышвырнул «Челси» из ЛЧ.

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»

«Реал» в лучшей форме и с более мощным составом, но после изнурительного апрельского графика лидерам точно нужна передышка, ведь уже через девять дней после «Севильи» — полуфинал ЛЧ. Севильцы же очень часто в последнее время играют вничью.

Рекомендуемая ставка: ничья с коэффициентом 3.50.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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 - : -
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Зенит

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 13 1 4
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