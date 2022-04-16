«Севилья» — «Реал»: лидеры мадридцев отдохнут после мясорубки с «Челси»?
«Севилья» — «Реал» — центральный матч 32-го тура чемпионата Испании. Он пройдет 17 апреля 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Sport. Встречу обслужит арбитр Гильермо Куадра.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ не выявил явного фаворита. Небольшое предпочтение отдано «Реалу»: коэффициент на победу мадридцев — 2.48, примерно 40% вероятности. Успех «Севильи» идет с чуть большей котировкой — 2.90 (34%). На ничью можно поставить за 3.50 (28%).
Также на игру предложена широкая линия результатов с форой.
• Ф1 (-1) идет за 4.90;
• Ф1 (+1) — за 1.27;
• Ф2 (-1) — за 3.80;
• Ф2 (+1) — за 1.18.
Интересный коэффициент доступен на индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 гола — 2.37, тотал меньше 1.5 идет за 1.58. Эта же линия у «Севильи» доступна с котировками 2.65 и 1.48 соответственно.
Поставить на голы обеих команд можно за 1.83, обратная линия оценена в 1.98.
«Севилья» — «Реал»: прогноз и анализ матча 32-го тура ла лиги 17 апреля 2022 года
«Реал» входит в 32-й тур чемпионата Испании после яркого ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с «Челси», в котором мадридцы добыли нужный результат в дополнительное время благодаря голу Карима Бензема (2:3). «Севилья» же получила девять дней отдыха, ведь из еврокубков вылетела еще на прошлой стадии.
Команда из Андалусии проводит очень успешный сезон: идет третьей в Ла Лиге и даже борется за второе место с «Барселоной» — у команд равенство очков, хотя у каталонцев есть игра в запасе. Правда, после классного начала чемпионата, когда «Севилья» была единственным преследователем «Реала», последовал небольшой спад. Из последних 11 игр чемпионата севильцы выиграли всего три и целых семь закончили вничью. Единственное поражение им нанесла как раз «Барселона» (0:1). Поставить на то, что в этот раз «Севилья» не проиграет суперклубу, можно за 1.58.
Свежесть команды Хулена Лопетеги — очевидное преимущество. Возрастные лидеры бланкос могут не полностью восстановиться после нервного 120-минутного матча. К тому же «Мадрид» сыграл четыре игры за 10 дней, «Севилья» за весь апрель — всего две.
Главный козырь команды из Андалусии — бетонная оборона. «Севилья» пропустила меньше всех в лиге (22), выдала 15 сухих игр и ни разу не пропустила больше двух мячей. Даже «Реал» в первом круге выиграл только 2:1. Плюс полностью восстановился один из лидеров обороны Диего Карлос. Бразилец из-за травмы пропустил матчи 1/8 финала Лиги Европы и три игры в чемпионате. После повреждения центрбек уже провел два матча, к «Реалу» он будет готов на сто процентов.
Если вы все же верите в атаку бланкос, обратите внимание на индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола с коэффициентом 5.70.
А атака у бланкос действительно мощная: 63 гола в чемпионате — лучший результат. Плюс невероятную форму держит Бензема, который в одиночку вышвырнул «Челси» из ЛЧ.
Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»
«Реал» в лучшей форме и с более мощным составом, но после изнурительного апрельского графика лидерам точно нужна передышка, ведь уже через девять дней после «Севильи» — полуфинал ЛЧ. Севильцы же очень часто в последнее время играют вничью.
Рекомендуемая ставка: ничья с коэффициентом 3.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0