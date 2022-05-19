Игорь Есмантович: «При 1-3 в финале с «Магниткой» я говорил, что будет седьмая игра»

Президент московского клуба дал большое интервью «СЭ» — первое после победы армейцев в Кубке Гагарина. Из первой части разговора вы узнаете, какой будет чемпионская команда в следующем сезоне.

— Когда вы почувствовали, что финал можно вытащить?

— Еще до первых игр против СКА и «Магнитки» я говорил, что в каждой из этих серий будет по семь матчей. И когда мы уступали в финале 1-3, то я всем продолжал говорить то же самое. Вот увидите, дело дойдет до седьмой игры. И я верил, что решающий матч останется за нами.

— Нынешний титул достался ЦСКА в более тяжелой борьбе, чем три года назад, когда не было жесткого потолка и в команде играли Капризов, Сорокин и другие. Второе чемпионство для клуба престижнее и почетнее?

— Не согласен. Ради любого титула каждый человек в клубе работает с максимальной отдачей и желанием победить. Благодаря компании «Роснефть» идет четкое финансирование, клуб интегрирован в компанию. И вместе с ней занимается не только спортивной составляющей, но также и маркетингом, и специальными программами для детей, ветеранов, болельщиков. Глава компании Игорь Иванович Сечин лично руководить наблюдательным советом ЦСКА, на котором принимаются важные решения о развитии всего клуба. А насчет тяжелой борьбы я напомню, что в 2019-м мы в финале конференции обыграли СКА только в семи матчах. Насчет тяжелой борьбы я напомню, что в 2019-м мы в финале конференции обыграли СКА только в семи матчах. Потом в четырех встречах победили «Авангард» в решающей серии. Те игры для ЦСКА были не менее тяжелыми, чем сейчас с «Магниткой» или даже в первом раунде с «Локомотивом». Счет не отражает той психологической и силовой нагрузки, которую переносят ребята. Для меня оба титула были максимально сложными. Они равны по своему весу. Потолок здесь не имеет значения.

— Серьезно?

— Собрать чемпионскую команду при жестком потолке посложнее, но дальше все зависит от профессионализма менеджера. Клубы находятся в равных условиях.

— После чемпионства денежные запросы игроков обычно резко вырастают. Переговоры по новым контрактам проходят сложнее?

— Это всегда непростой процесс. Аппетиты растут и у самих хоккеистов, и у их посредников. Агенты, эти милые люди, используют свои доводы для того, чтобы увеличить зарплаты как неограниченно свободных игроков, так и ограниченно свободных. В то же время все понимают, что сейчас работает жесткий потолок зарплат. С точки зрения профессиональной этики переговоры с обеих сторон проходят грамотно, и мы находим общий язык. Я бы не сказал, что сейчас приходится сложнее, чем год назад. Переговорный процесс для меня всегда одинаково сложный. Чемпионский состав собрать очень тяжело. Но по результатам последних лет ЦСКА идет плотно, добираясь как минимум до финала.

— Требования агентов были ожидаемыми?

— Конечно. Это часть нашей работы.

— Состоялась запланированная встреча с представителями Сергея Андронова?

— Да, мы с ним и его агентом встречались во вторник. Общение прошло в теплой атмосфере. Мы сформулировали собственную позицию — сторона Сергея сейчас определяет свою. Пока диалог идет, ищем консенсус для продолжения совместной деятельности. Как обычно — по срокам, по условиям.

— Что по Каменеву и Светлакову?

— С Каменевым договорились о двухлетнем контракте. Сегодня-завтра поставим точку в переговорах со Светлаковым. Во вторник у нас состоялась встреча с его агентами, и, на мой взгляд, все прошло в позитивном ключе. Сам Андрей несколько дней назад встречался с главным тренером Сергеем Федоровым, свою роль в команде на будущий год он понимает. Ему все было обрисовано. Предложили контракт на три года и ждем от него ответа.

— Появилась новая информация по Попову?

— Мы предложили Саше контракт, он лечится примерно до 25 мая, проводит определенные процедуры. У него есть приоритет на принятие окончательного решения. В данный момент все зависит от него самого. Как решит — так и будет.

— С появлением жесткого потолка у ЦСКА не было одной звезды, которой платили бы больше всех. Сейчас выходит на рынок Никита Нестеров, один из лучших защитников лиги, который наверняка попросит много. Это не будет проблемой?

— Переговоры с Никитой идут достаточно успешно. Мы даже не рассматриваем вариант, что он уйдет в другой клуб. Единственный момент, связанный с финансовой составляющей, — решение о подписании с Нестеровым контракта должен принять Наблюдательный совет клуба. Ждем заседания, на котором закроем этот вопрос, а также обсудим другие. Думаю, что все завершится положительно.

— Разрыв в зарплатах лидеров не пугает?

— В ЦСКА мы строим внутреннюю политику таким образом, что если кто-то из-за размеров зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом нашей команды. Этот вопрос — сфера деятельности главного тренера и капитана, а если надо, то и я вмешаюсь. Вы же не можете купить хлеб за один рубль? Приходите в магазин и видите, что он стоит 25. В хоккее та же самая история. На хоккеиста смотрят косо не из-за большой зарплаты, а когда он ее не отрабатывает. Не вижу никакой подоплеки и даже намека на дискомфорт, если игрок честно заслужил хороший контракт.

— Правда, что вратарь Иван Просветов, проведший этот сезон в системе «Аризоны», выдвинул завышенные условия и вы с ним не нашли общий язык?

— Вели с ним конкретные переговоры, сделав ему предложение на три года с общей суммой 100 миллионов рублей. Просветов на эту цифру отреагировал негативно и попросил более выгодные для себя условия. Мы посчитали его требования чрезмерно завышенными и не смогли на них пойти. Иван принял решение остаться в Северной Америке.

— Какие у вас могут быть аргументы, чтобы после вылета «Далласа» убедить нападающего Дениса Гурьянова вернуться на родину и подписать контракт с ЦСКА?

— Отличные. Во-первых, это ЦСКА. Во-вторых, жизнь в России — родной для Дениса стране. В-третьих, игровое время. В-четвертых, формат национальной сборной. В-пятых, это быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке. У нас есть масса примеров, когда игроки побыли в НХЛ, попробовали себя там и с удовольствием вернулись домой — Ожиганов, Гусев, Киселевич.

— Перед тем, как приобрести права на Гурьянова у «Лады», интересовались у него самого или его агента, каким форвард видит свое ближайшее будущее?

— Когда в прошлом августе мы у «Северстали» приобрели права на защитника Провольнева, то никто не знал, что он так быстро вернется в Россию, в декабре начнет играть в ЦСКА и завоюет Кубок Гагарина. Мы, образно говоря, не выкупали бы права на Кучерова и Панарина. Надо смотреть на то, как складывается карьера игрока, и оценивать его с точки зрения на соотношение цена/качество. Если Гурьянов приедет сюда, то будем общаться с ним. Пока его не трогаем. Он на днях получил удар под дых, вылетев вместе с командой из плей-офф Кубка Стэнли. Пусть пока приходит в себя после поражения «Далласа» в седьмом матче. Денис играл не только за свою команду, но и новый контракт. Получилось не все, он не играл в нескольких последних играх. Будем выяснять, почему так произошло: связано ли это с травмой, психологией или позицией тренерского штаба.

— Взаимоотношения с клубами НХЛ на фоне внешнеполитической ситуации изменились в худшую сторону?

— Нет, ничего не изменилось. Мы хотим взять в аренду из клубов НХЛ несколько молодых игроков. Про нападающего Афанасьева я ранее уже говорил. Есть ещё форвард 2001 года рождения Абрамов, выступающий в системе «Торонто». Будем им заниматься.

— Сколько легионеров будет в команде на следующий сезон?

— Планируем начать его с двумя — вратарем Рейдеборном и анонсированным мной шведским защитником.

— Если Рейдеборн в последний момент не доедет, то что делать?

— Сомнения есть всегда. Любой хоккеист может не доехать. Даже российский. Но у нас есть резервные варианты на случай, если Рейдеборн не приедет. Будем искать своих вратарей, российских. Плюс есть перспективные ребята на подходе в нашей системе. Но пока отрицательных сигналов по Адаму нет.

Полное интервью Есмантовича — в ближайшее время на «СЭ»